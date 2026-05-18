Sahne programlarında Mahsun Kırmızıgül, Ebru Gündeş, Özcan Deniz ve Edis gibi birçok ünlü isim yer alıyor.
9 günlük tatilde lüks otellerde ünlü geçidi
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte turizm bölgelerinde hareketlilik hızla arttı. Başta Antalya ve Bodrum olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Sapanca gibi birçok destinasyonda oteller, bayram boyunca misafirlerine konserlerle dolu bir tatil deneyimi sunmaya hazırlanıyor.Derleyen: Cemile Kurel
Bu yıl Kurban Bayramı tatili 23 Mayıs Cumartesi başlayıp 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. 9 günlük süreçte Türkiye genelinde 10 milyonu aşkın kişinin seyahat etmesi, hem memleket ziyaretleri hem de turizm bölgelerine yoğun akış olması bekleniyor.
Özellikle KKTC, Antalya, Bodrum, Fethiye, Çeşme, Didim, Kuşadası ve Marmaris gibi sahil bölgelerinde yoğunluk artarken, bu destinasyonlarda yaklaşık 2,5 milyon kişilik bir turizm hareketliliği öngörülüyor. Tatilin yaz sezonunun başlangıcına denk gelmesi ve erken açıklanması, tatilcilerin plan yapmasını kolaylaştırdı.
Tatilcilerin önemli bir kısmı, programlarında hem ev ziyaretlerine hem de otel tatillerine yer verirken, özellikle konser programı sunan oteller daha fazla ilgi görüyor. Bu oteller genellikle 4 gecelik paketler halinde hizmet veriyor.
Antalya’nın Belek bölgesinde 27-29 Mayıs tarihleri arasında Merve Özbey, Emre Altuğ ve çeşitli DJ performansları sahne alırken; Kemer bölgesinde ise Bengü, Hakan Altun, Buray, Ajda Pekkan gibi isimler tatilcilere müzik dolu geceler yaşatacak. Ayrıca Gülşen ve Zeynep Bastık gibi sanatçılar da KKTC sahnelerinde yer alacak.
Ege kıyılarında ise Fethiye, Çeşme, Didim ve Kuşadası gibi bölgelerde farklı orkestralar ve sahne şovları planlanıyor. Bu bölgelerde Edis’in yanı sıra çeşitli müzik grupları ve performans ekipleri sahne alacak.
KKTC’deki otellerde ise bayram boyunca oldukça yoğun bir sahne programı dikkat çekiyor.
Girne ve İskele başta olmak üzere birçok bölgede sanatçılar ardı ardına konser verecek ve tatilcilere eğlence dolu bir program sunulacak.
Yoğun konser programı sunan otellerde fiyatlar da dikkat çekiyor. Antalya’da 4 gecelik iki kişilik konaklama fiyatları 122 bin TL’den başlayarak 208 bin TL’ye kadar çıkarken, lüks seçeneklerde 500 bin TL’yi aşan paketler bulunuyor.
KKTC’de ise benzer paketler 97 bin TL’den başlayıp 200 bin TL’ye kadar yükseliyor; villa ve premium konaklamalarda bu rakamlar çok daha yukarı çıkabiliyor.