Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından iç pazarda adeta bir turizm patlaması yaşandığını açıkladı. Memleket ziyaretleri de dahil olmak üzere bayram süresince Türkiye genelinde 10 milyonun üzerinde insanın seyahat etmesini öngördüklerini belirten Bağlıkaya, bu devasa hareketliliğin ekonomiye yaklaşık 180 milyar TL’lik bir hacim kazandıracağını vurguladı.

Bağlıkaya, tatil süresinin erken açıklanmasının hem vatandaşın planlamasını kolaylaştırdığını hem de seyahat acentelerinin rezervasyon akışlarına çok güçlü bir ivme kazandırdığını dile getirdi.

YURT İÇİNDE ROTA: AKDENİZ, EGE VE KÜLTÜR TURLARI

Havaların ısınmasıyla deniz turizmine yönelik talebin tavan yaptığını ifade eden TÜRSAB Başkanı, öne çıkan destinasyonları Antalya, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir en çok tercih edilen kıyı bölgeleri olurken; Kuzey Kıbrıs da güçlü bir alternatif olarak öne çıktığını söyledi. Karadeniz yaylaları, Kapadokya ve GAP bölgesi kültür turlarının merkezi konumunda olurken dinlenmek ve termal kaynaklardan yararlanmak isteyenlerin rotası ise Sapanca ve Afyon olduğu aktarıldı.

YURT DIŞINDA "KAPI VİZESİ" VE "BALKANLAR" ÇILGINLIĞI

Yurt dışı seyahatlerinde vatandaşı cezbeden en büyük etkenin "vize kolaylığı" olduğunu belirten Bağlıkaya, Balkan turlarının hem ekonomik olması hem de vizesiz seyahat avantajı sunması nedeniyle ilk sırada yer aldığını söyledi. Kapı vizesi uygulaması sayesinde Yunan Adaları’na ve vizesiz geçiş imkanı sunan Mısır'a da yoğun bir akın var. Schengen vizesi olanlar İtalya, İspanya ve Fransa gibi klasik Avrupa rotalarını tercih ederken; Uzak Doğu'da ise Japonya, Bali ve Tayland popülerliğini koruyor.

SEZON ÖNCESİ FİYAT AVANTAJI: İKİ KİŞİLİK TATİL 30 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Bayramın yaz sezonunun hemen öncesine denk gelmesinin tatilciler için ekonomik bir fırsat yarattığını belirten Firuz Bağlıkaya, yurt içi otel fiyatlarının geçen yıla göre ortalama %25 oranında artış gösterdiğini ifade etti.

Yurt içi konaklama gecelik kişi başı fiyatlar 1.500 TL’den başlıyor. Her şey dahil paketler aile otellerinde ortalama 5 gecelik, 2 kişilik "her şey dahil" tatil paketlerinin başlangıç fiyatı yaklaşık 30 bin TL. Yurt dışı turları otobüslü paket turlar kişi başı 150 avrodan, uçaklı paket turlar ise ortalama 450 avrodan kapı açıyor.

10 milyonluk hareketliliğin yaklaşık 2,5 milyonunun doğrudan turizm amaçlı seyahatlerden oluşacağını belirten Bağlıkaya, bu dopingin sadece turizme değil; ulaşım, perakende, yeme-içme ve hizmet sektörlerine de can suyu olacağını söyledi. Küresel jeopolitik risklerin sürdüğü bu dönemde iç pazarın stratejik önemine dikkat çeken TÜRSAB Başkanı, bu bayramın sezon öncesi harika bir prova niteliği taşıdığını aktardı.

TATİLCİLERE HAYATİ UYARI: SAHTE REZERVASYON TUZAĞINA DÜŞMEYİN

Bağlıkaya, bayram gibi yoğun dönemlerde fırsatçıların ve dolandırıcıların sahte rezervasyon siteleriyle ortaya çıktığını hatırlatarak vatandaşları uyardı:

"Tatil planı yapan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için, rezervasyon yaptıkları seyahat acentelerinin TÜRSAB üyesi olup olmadığını mutlaka 'TÜRSAB Dijital Doğrulama Sistemi' üzerinden kontrol etmelerini öneriyoruz. Güvenli bir tatil için tek adres TÜRSAB üyesi resmi acentelerdir."