Siirt’in Kurtalan ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Lig karşılaşmasına 9 gol ve maç sonu yaşanan olaylar damga vurdu.

Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasında oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu.

GOL DÜELLOSU YAŞANDI

Kurtalan Stadı’nda oynanan karşılaşmada iki takım da hücumda etkili bir performans ortaya koydu.

Toplam 9 golün atıldığı mücadelede ev sahibi Kurtalanspor, rakibini 5-4 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahada tansiyon bir anda yükseldi. Futbolcular arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

İki takım oyuncularının karıştığı olaylarda tekme ve yumruklar havada uçuşurken saha adeta ringe döndü. Yaşanan gerginlik tribünlere de yansıdı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olaylara teknik heyetlerin yanı sıra güvenlik güçleri müdahale etti. Gerginlik uzun süren çabaların ardından kontrol altına alınabildi.