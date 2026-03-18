Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Barcelona, sahasında Premier Lig ekibi Newcastle United'ı ağırladı.

Camp Nou’da oynanan ve tam 9 golün çıktığı maçta Katalan ekibi, rakibini 7-2 mağlup etti.

TURUN İLK MAÇINDA 2 GOL ÇIKMIŞTI

İngiltere’de oynanan ilk karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı. Newcastle’ın golünü Harvey Barnes (86.), Barcelona’nın golünü ise Lamine Yamal (90+6 penaltı) kaydetmişti.

İLK YARIDA 5 GOL ÇIKTI

Müsabakanın ilk yarısı Barcelona'nın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı. İspanyol ekibinin gollerini Raphinha (8.), Marc Bernal (18.) ve Lamine Yamal (45+7.) kaydetti. Newcastle United'ın golleri ise 15. ve 28. dakikalarda Anthony Elanga’dan geldi.

İKİNCİ YARIDA BARCELONA ŞOV YAPTI

Katalan ekibi ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. Barcelona'nın 2. yarıdaki gollerini Fermin Lopez (51.), Robert Lewandowski (56. ve 61.) ve Raphinha (72.) kaydetti.

RAPHINHA MAÇA DAMGA VURDU!

Barcelona'da takımı adına 2 gol kaydeden Brezilyalı yıldız futbolcu Raphinha, 2 golün de asistini yaparak maça damga vurmayı başardı.

BARCELONA'NIN PARLAYAN YILDIZI

Barcelona'nın 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Marc Bernal da takımının 2. golünü kaydederek yükselen formunu sürdürdü.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP

Barcelona aldığı galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmayı başardı. İspanyol ekibi bir sonraki turda "Atletico Madrid-Tottenham" eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Devler Ligi'nde çeyrek final maçları 7-8 Nisan ve 14-15 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Barcelona; Sporting CP, PSG, Real Madrid ve Arsenal'in ardından çeyrek finale yükselen 5. takım oldu.