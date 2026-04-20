Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çankaya bölgesindeki eğlence mekanları Ankara Asayiş Ahlak Büro ekiplerince mercek altına alındı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, suç örgütünün çalışma yöntemleri gün yüzüne çıkarıldı:

VİZE OYUNU

Rusya, Ukrayna ve Belarus gibi ülkelerden getirilen kadınlara "garson" veya "temizlik personeli" adı altında çalışma izni alındığı, ancak mekanlarda zorla konsomatrislik yaptırıldığı belirlendi.

Kadınların toplu halde otellerde tutulduğu, dışarıya ancak izinle çıkabildikleri ve servislerle mekanlara taşındıkları tespit edildi. Kurallara uymayan kadınlara ise "yevmiye kesintisi" adı altında cezai işlem uygulandığı ifadelere yansıdı.

Delillerin toplanmasının ardından düğmeye basan emniyet güçleri, gece yarısı gerçekleştirdikleri operasyonla aralarında mekan sorumluları ve çalışanlarının da bulunduğu 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

38 KADIN GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİ

Operasyon kapsamında kurtarılan ve mağdur edilen; 13 Kazakistan, 11 Rusya, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya ve 1 Kenya uyruklu olmak üzere toplam 38 kadın, sınır dışı (deport) işlemlerinin tamamlanması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.