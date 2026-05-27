Merkeze bağlı Cevizlidere köyünde 20 Mayıs günü Gülsima Yıldız, tahta köprüden karşıya geçerken çaya düşerek akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Gülsima Yıldız için arama çalışması başlattı.

9 çocuk annesi Gülsima’dan acı haber: Cansız bedeni 8 Km uzakta bulundu - Resim : 1

Çalışmalara, AFAD, Muş ve Van İl Jandarma Komutanlıkları su altı arama kurtarma timleri ile İl Özel İdaresi’nden toplam 150 personel katıldı.

9 çocuk annesi Gülsima’dan acı haber: Cansız bedeni 8 Km uzakta bulundu - Resim : 2

Yaklaşık 60 kilometrelik alanda sürdürülen arama çalışmalarında 1 insansız hava aracı ve 6 dron kullanıldı.

9 çocuk annesi Gülsima’dan acı haber: Cansız bedeni 8 Km uzakta bulundu - Resim : 3

Bugün Balcılar köyü Dereiçi mezrası yakınlarında düştüğü noktadan yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta Çoban Deresi üzerindeki köprünün alt kısmında demir ve kütüklere takılı Yıldız’ın cansız bedeni bulundu.

9 çocuk annesi Gülsima’dan acı haber: Cansız bedeni 8 Km uzakta bulundu - Resim : 4

9 çocuk annesi Gülsima’dan acı haber: Cansız bedeni 8 Km uzakta bulundu - Resim : 5