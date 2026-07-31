Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 890 bin liranın aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

890 bin liranın aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

890 bin TL'nin 32 günlük vadeli hesapta değerlendirmeyi planlayanlar açısından finans kuruluşlarının güncellenen faiz yüzdeleri yeniden düzenlendi. Peki, bu güncel oranlar doğrultusunda bir aylık vade sonunda ne kadar bir getiri sağlanıyor? İşte ayrıntılar...

Kaynak: Haber Merkezi
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890 bin liranın aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 1

Akbank

Vadeli Hesap TL

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı:%41,5

Net Kazanç: 26.714,63 TL

Vade Sonu Bakiye: 916.714,63 TL

1 8
890 bin liranın aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 2

Garanti BBVA

E-Vadeli Hesap

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %41

Net Kazanç: 26.392,77 TL

Vade Sonu Bakiye: 916.392,77 TL

2 8
890 bin liranın aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 3

QNB

Kazandıran Günlük Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 26.516,22 TL

Vade Sonu Bakiye: 916.516,22 TL

3 8
890 bin liranın aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 4

TEB

Marifetli Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 26.122,4 TL

Vade Sonu Bakiye: 916.122,4 TL

4 8
890 bin liranın aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 5

ING

Turuncu Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 26.949,06 TL

Vade Sonu Bakiye: 916.949,06 TL

5 8
890 bin liranın aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 6

Denizbank

Kaptan Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 26.122,4 TL

Vade Sonu Bakiye: 916.122,4 TL

6 8
890 bin liranın aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 7

Ziraat Bankası

Vadeli TL Mevduat Hesabı

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 25.749,04 TL

Vade Sonu Bakiye: 915.749,04 TL

7 8
890 bin liranın aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 8

Türkiye İş Bankası

Vadeli TL Hesabı

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 24.783,45 TL

Vade Sonu Bakiye: 914.783,45 TL

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