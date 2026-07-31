890 bin liranın aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı:%41,5
Net Kazanç: 26.714,63 TL
Vade Sonu Bakiye: 916.714,63 TL
Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı:%41,5
Net Kazanç: 26.714,63 TL
Vade Sonu Bakiye: 916.714,63 TL
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 26.392,77 TL
Vade Sonu Bakiye: 916.392,77 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 26.516,22 TL
Vade Sonu Bakiye: 916.516,22 TL
TEB
Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 26.122,4 TL
Vade Sonu Bakiye: 916.122,4 TL
ING
Turuncu Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 26.949,06 TL
Vade Sonu Bakiye: 916.949,06 TL
Denizbank
Kaptan Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 26.122,4 TL
Vade Sonu Bakiye: 916.122,4 TL
Ziraat Bankası
Vadeli TL Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 25.749,04 TL
Vade Sonu Bakiye: 915.749,04 TL
Türkiye İş Bankası
Vadeli TL Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 24.783,45 TL
Vade Sonu Bakiye: 914.783,45 TL