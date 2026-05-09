Denizköşkler Mahallesi'nde bir binanın bahçe katında meydana gelen olayda, Yalnız yaşayan 89 yaşındaki Kadriye H.'ye telefonla ulaşamayan yakınları, durumu komşularına bildirdi.

Kapının çalınmasına rağmen içeriden yanıt alamayan komşular da polise ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen çilingir, üç ayrı kilidi bulunan kapıyı açmakta yetersiz kalınca, itfaiye ekipleri zorlayarak içeri girdi.

Eve giren ekipler, yaşlı kadını yatağında bitkin halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede Kadriye H.'nin bilincinin açık olduğu ancak halsizlik nedeniyle yerinden kalkamadığı belirlendi.

Sedyeyle evden çıkarılan Kadriye H., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.