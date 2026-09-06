88 yıllık büyük fabrika kapanıyor: Ünlü kahvaltı markası kepenk indirdi

İngiltere'nin en köklü gıda imalathanelerinden biri olan Kellogg's Trafford Park fabrikasında üretim faaliyetleri resmi olarak sona erdi. Neredeyse bir asırdır kahvaltı sofralarını süsleyen gevreklerin hazırlandığı tarihi tesis, alanın verimsiz kullanımı ve yüksek modernizasyon maliyetleri gerekçesiyle operasyonlarını durdurdu.