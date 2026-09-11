876 yılla yargılanıyorlardı: Ezgi Apartmanı davasında karar

Mehmet Tekin ise fenni mesul görevini hakkıyla yerine getirdiğini belirtip beraatini talep etti. Tekin, kendisini şöyle savundu:

"Kahramanmaraş’ta 35 binam var. Oralarda hata yapmamışım, bu binada mı yapacağım? Sanki fenni mesul hiç şantiyeye uğramamış gibi konuşuluyor burada. Somut bir veri verin ki bende suçumu bileyim. Hiçbir hata bulunmamış. Delil yoktur. Ben yılların mühendisiyim, hiçbir hatam yok. Benim üzerime kumpas kurulduğunu düşünüyorum."