Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 850 bin TL’nin faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

850 bin TL’nin faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

Merkez Bankası’nın sıkı para politikası ve yüksek enflasyonun etkisiyle mevduat faizleri yeniden yüzde 50 sınırına dayandı. Bankaların TL mevduat toplamak için başlattığı faiz yarışı hız kazanırken, 850 bin TL’nin kısa vadeli getirisi belli oldu. İşte banka banka oranlar

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
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850 bin TL’nin faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 1

Akbank

Faiz Oranı: %42,5

Net Kazanç: 26.128,77 TL

Vade Sonu Bakiye: 876.128,77 TL

1 7
850 bin TL’nin faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 2

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 25.513,97 TL

Vade Sonu Bakiye:875.513,97 TL

2 7
850 bin TL’nin faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 3

QNB

Faiz Oranı: %44,5

Net Kazanç: 25.827,61 TL

Vade Sonu Bakiye: 875.827,61 TL

3 7
850 bin TL’nin faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 4

TEB

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 24.799,75 TL

Vade Sonu Bakiye: 874.799,75 TL

4 7
850 bin TL’nin faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 5

ING

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 25.626,41 TL

Vade Sonu Bakiye: 875.626,41 TL

5 7
850 bin TL’nin faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 6

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 27.155,17 TL

Vade Sonu Bakiye: 877.155,17 TL

6 7
850 bin TL’nin faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 7

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 25.821,37 TL

Vade Sonu Bakiye: 875.821,37 TL

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Kaynak: Haber Merkezi
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