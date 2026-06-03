850 bin TL’nin faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

Akbank
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 26.128,77 TL
Vade Sonu Bakiye: 876.128,77 TL
Akbank
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 26.128,77 TL
Vade Sonu Bakiye: 876.128,77 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 25.513,97 TL
Vade Sonu Bakiye:875.513,97 TL
QNB
Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 25.827,61 TL
Vade Sonu Bakiye: 875.827,61 TL
TEB
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 24.799,75 TL
Vade Sonu Bakiye: 874.799,75 TL
ING
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 25.626,41 TL
Vade Sonu Bakiye: 875.626,41 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 27.155,17 TL
Vade Sonu Bakiye: 877.155,17 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 25.821,37 TL
Vade Sonu Bakiye: 875.821,37 TL