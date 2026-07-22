Kaynak: DHA

Olay, 10 Nisan’da Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Gözükara, Elife Akkök’ün evinin kapısını çalarak annesinin paket gönderdiğini söyledi. Akkök kapıyı açınca Ahmet Gözükara hızla eve girip yaşlı kadını mutfağa sürükledi, ardından yere yatırıp boğazına bıçak dayayarak altınlarını istedi.

Bu sırada yaşanan boğuşmada Elife Akkök’ün iki eli de bıçakla yaralandı. Ahmet Gözükara Elife Akkök’ün kolundaki bileziği alıp kaçtı. Akkök’ün yardım çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, Ahmet Gözükara’yı Türkoğlu ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözükara’nın sattığı 37 gram ağırlığındaki bilezik ise kuyumcudan alınarak Elife Akkök’e teslim edildi.

12 SUÇ KAYDI

Ahmet Gözükara sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Gözükara’nın; cinsel saldırı, nitelikli yağma, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal, nitelikli hırsızlık, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve hakaret suçlarından 12 ayrı kaydının olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda Ahmet Gözükara hakkında Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘KIYAFETLER ALIP TIRAŞ OLDUM’

İddianamede yer alan ifadesinde Ahmet Gözükara suçunu itiraf ederek yaşananları tüm detaylarıyla anlattı. Elife Akkök’ün evine daha önce ailesiyle birlikte misafirliğe gittiğini ve kolundaki bilezikleri bu sırada gördüğünü belirten Gözükara, “Olay günü marketten malzemeler alarak kapısını çaldım. Elife Akkök kapıyı açınca bıçakla müştekiye saldırıp bileziği almaya yeltendim. Bu sırada Akkök’ün karşı koyması üzerine bıçakla elinden ve bileğinden yaralayıp kolundaki bileziği bıçak zoruyla alıp evden kaçtım, bıçağı da kaçarken hatırlamadığım bir yere fırlattım. Bileziği kuyumcuda 217 bin 850 liraya bozdurup 7 bin lirası ile çeşitli borçlarımı kapattım, Ardından uyuşturucu almak amacıyla rehin bıraktığım telefonumu geri almak amacıyla telefonu elinde bulunduran kişiye 5 bin lira gönderdim. Daha sonra mağazaya gidip, kıyafetler alıp, tıraş oldum” dedi.

‘HALEN RÜYALARIMA GİRİYOR’

Elife Akkök ise “Halen rüyalarıma giriyor, gece kalktığımda titriyorum, bir odadan bir odaya varmaya yüreğim düşüyor. Korkumdan bileziği takamıyorum, yüreğim düşüyor. Bankaya koydum, eve bile güvenemiyorum. Adliyede boyum kadar dosyası varmış, Allah onu çıkartmasın, onu dışarılara nasip etmesin, cezaevinde çürütsün. Hakim ona en ağır cezayı versin” diye konuştu.