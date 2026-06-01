Son bir hafta içinde Türkiye Diyanet Vakfı’nın dünya çapında kurban yardımları ile ilgili Anadolu Ajansı haberlerinden özetler:

ABİDJAN- Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının düzenlediği “Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu” için Fildişi Sahili'nde bulunan gönüllüler ve görevliler, yetim çocukları sevindirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Zekât ve Sosyal İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı Harun Dündar Karahan, “Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu”nun 85 ülke ve 410 bölgede gerçekleştirildiğini, Anadolu'nun en ücra köşesindeki vatandaşların selamını, emanetini Fildişi Sahili'ne getirmenin mutluluğunu, gururunu yaşadıklarını anlattı.

VAGADUGU- Türkiye Diyanet Vakfı, vekâletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Burkina Faso'da, 6 bin 100 büyükbaş kurban keserek 42 bin 700 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

KAMPALA- Uganda'nın başkenti Kampala'daki Sudanlı mülteci ailelere, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği üyelerince gıda ve nakdi yardım yapıldı.

KABİL- Türkiye Diyanet Vakfı, Afganistan'daki kurban kesim organizasyonu kapsamında yaklaşık 420 bin kişiye kurban eti dağıttı.

MOGADİŞU- Türkiye Diyanet Vakfı, 2026 yılı vekâletle kurban organizasyonu kapsamında Somali'de 1 milyondan fazla ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

TDV tarafından Mogadişu başta olmak üzere 10 şehirde toplam 59 bin 500 hisse kurban kesildi.

Kesim öncesinde kurbanlıklar, Türkiye'den gelen gönüllü veteriner hekimler tarafından sağlık ve uygunluk açısından kontrol edildi.

KERKÜK- Türkiye Diyanet Vakfı ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Irak'ın Kerkük kentinde üç ayrı semtte ihtiyaç sahibi bin aileye kurban eti dağıttı.

TANGA- Türkiye Diyanet Vakfı, vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Tanzanya'da 2 milyon 367 bin 575 ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

BEYRUT- Türk Diyanet Vakfı, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

BATTAMBANG- Türkiye Diyanet Vakfı’nın Kamboçya'da yürüttüğü organizasyon kapsamında, 150 büyükbaş kurban keserek üç bin aileye kurban eti ulaştırdı.

BİSHOFTU- Türkiye Diyanet Vakfı, “Bir Kurban Bir Kur'an” kampanyası kapsamında Etiyopya'daki ihtiyaç sahiplerine kurban etinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ulaştırıyor.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Osman Zeki Çakıroğlu, TDV'nin bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'i 44 dil ve lehçeye tercüme ederek yaklaşık 2 milyon mushaf dağıttığını belirtti.

Çakıroğlu, Etiyopya'daki kurban kesimlerinde, 19 bölgede 50 binin üzerinde hisseyi ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını söyledi.

NİAMEY- Türkiye Diyanet Vakfı, vekâletle kurban organizasyonu kapsamında Nijer'de kurbanlıkların kesimi ve dağıtımı yapıldı.

Nijer'de 4 bin 250 büyükbaş hayvanın kesilerek yaklaşık 29 bin 750 hisse kurban eti, 160 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.

KAMPALA- Türkiye Diyanet Vakfı, Uganda'da 7 bin büyükbaş hayvan kesimi yaparak ihtiyaç sahiplerine 49 bin hisse kurban eti dağıttı.

Kampala Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Ramazan Pehlivanoğlu, 5 ay önce hazırlıklara başlandığını, hayvanların kontrollerinin ardından sözleşmelerin imzalandığını ve kurbanlıkların kesim bölgelerine ulaştırıldığını söyledi.

***

Türkiye Diyanet Vakfı’nın 85 ülkenin 410 bölgesinde yaptığı kurban organizasyonu, aylar öncesinden hazırlanmayı ve bu bölgelerde ekipler bulundurmayı gerektiriyor. Yani vatandaşların yaptığı kurban bağışları kadar harcamayı da Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yapıyor.

Dünya genelinde yaklaşık iki milyar Müslüman yaşıyor. İslam ülkelerinin bazıları petrol zengini... Afrika genelinde ve bazı fakir Asya ülkelerinde açlık yaşandığı da acı bir gerçek... Bir de İslam İşbirliği Teşkilâtı var. Açlık yaşanan ülkelerle ilgili organizasyona, Türkiye ile birlikte bütün İslam ülkelerinin katılması, yardımların sadece kurban bayramında değil yıl boyunca devam etmesi ve yardım yapılırken din farkı gözetilmemesi gerekmez mi?

***

Haberlerden anlaşıldığı gibi Diyanet Vakfı, Afrika ve Asya’daki güçlü örgütüyle, organizasyon yeteneğiyle öne çıkıyor.

Türkiye, yapılacak bir anlaşmayla İslam İşbirliği Teşkilâtı bünyesinde oluşturulacak fonda toplanan yardımları, Diyanet Vakfı üzerinden Afrika ve Asya’da dağıtım işini üstlenebilir...

Böylece, fakir ülkelerde yardım ulaştırılmayan ve aç yatan tek bir kişi bırakılmaz; hem İslam İşbirliği Örgütü hem de Türkiye, bütün insanlığa örnek bir sosyal dayanışma modeli sunmuş olur...