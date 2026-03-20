Güney Amerika’da çok önemli bir keşif meydana geldi. Arjantin’in And Dağları bölgesinde, son 30 senenin en büyük maden rezervlerinden biri bulundu.
8.5 trilyonluk dev maden keşfedildi: Son 30 yılın en büyüğü
Arjantin’in And Dağları bölgesinde yaklaşık 8,5 trilyon TL değerinde dev bir maden rezervi keşfedildi.Derleyen: Baran Yalçın
Yaklaşık 8,5 trilyon TL değerindeki bu dev kaynak, ülkeyi küresel madencilik arenasında üst sıralara taşımaya aday görünüyor.
Jeologların gerçekleştirdiği çalışmalar sonrası ulaşılan rezerv, bölgedeki dengeleri değiştirecek büyüklükte. Lundin Mining ve BHP ortaklığıyla kurulan Vicuna girişimi, söz konusu sahada devasa bir maden varlığını ortaya çıkardı. Şirketin CEO’su Jack Lundin, keşfin Güney Amerika’nın madencilik geleceğinde belirleyici rol oynayacağını belirtti.
Teknik analizlere göre bölgede 80 milyon onsun üzerinde altın ve gümüş ile 12 milyon tondan fazla bakır bulunduğu belirlendi. Toplam değeri trilyonlarca liraya ulaşan bu rezerv, uzmanlar tarafından son üç on yılın en büyük metal keşiflerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Şirket yönetimi, bu gelişmenin Arjantin ekonomisi için yeni bir dönemin kapısını aralayacağını ifade ediyor. Dev rezervin, istihdamda artışa yol açması ve altyapı yatırımlarını hızlandırması bekleniyor.
Yüksek kaliteli bakır içeriği nedeniyle keşfedilen yatak, özellikle elektrikli araç üretimi ve yenilenebilir enerji teknolojileri açısından kritik öneme sahip. Vicuna Genel Müdürü Dave Dicaire, bölgenin büyük bir madencilik üssüne dönüştürülmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Arjantin hükümeti ise bu keşfi, ekonomiyi çeşitlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyor. Maden gelirlerinin, dış borç yükünü hafifletmesi ve yaşam standartlarını yukarı taşıması bekleniyor.
Bu gelişmeyle beraber Arjantin’in, küresel maden piyasasında sadece bir aktör olmaktan çıkıp belirleyici güçlerden biri haline gelmesi bekleniyor.