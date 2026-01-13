ABD’nin Ukrayna savaşı sonrası Rus enerji şirketlerine yönelik yaptırımlarının ardından Türkiye’deki 840 bayisi bulunan Aytemiz satıldı. Rusya’nın en büyük petrol şirketlerinden TATNEFT’in kontrolündeki Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ’nin tamamı, Tataristan Özerk Cumhuriyeti yatırım gruplarından TNCI Holding’e devredildi.

Gazeteci Olcay Aydilek'in X'te yaptığı paylaşıma göre akaryakıt devi Aytemiz satıldı. Aydirek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ’nin satışı, ABD yaptırımlarının Türkiye piyasalarına da yansımış oldu. Rusya merkezli TATNEFT, şirketin hisselerinin tamamını TNCI Holding’e devretti.

Türkiye genelinde yaklaşık 840 bayisi bulunan Aytemiz, özellikle son yıllarda perakende akaryakıt pazarında önemli bir paya ulaşmıştı."

NE OLMUŞTU?

Doğan Şirketler Grubu Holding Anonim Şirketi, 4 Nisan 2023'de Aytemiz Akaryakıt'ın satışını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirmiş, ve şirketin Rusya'nın ünlü petrol ve doğal gaz şirketi PSCJ Tatneft'e satıldığını duyurmuştu.

Doğan Holding tarafından KAP’a yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanılmıştı:

“Aytemiz Akaryakıt'ın 800.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu % 50 oranındaki, toplam 400.000.000 Türk Lirası itibari değerde 400.000.000 adet payın tamamının; Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirketimiz ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan PJSC Tatneft n.a. V.D. Shashin'e ("Alıcı") yapılan pazarlıklar neticesinde toplamda (uyarlamaya tabi) 160.000.000 USD bedel ("Satış Bedeli") ve ‘Pay Devir Sözleşmesi' üzerinde mutabık kalınan diğer koşullar ile satılmasına ("İşlem"),

İşlem'in Tarafları arasında, 04.04.2023 tarihinde imzalanan "Pay Devir Sözleşmesi" doğrultusunda, Aytemiz Akaryakıt sermayesinin toplamda %100'ünü temsil eden payların; yapılan pazarlıklar neticesinde, PJSC Tatneft n.a. V.D. Shashin'e, toplamda (bazı kapanış uyarlamalarına tabi olarak) 320.000.000 USD bedel ("Satış Bedeli") (Şirketimize düşen yine bazı kapanış uyarlamalarına tabi olarak 160.000.000 USD) ve 04.04.2023 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi' üzerinde mutabık kalınan diğer koşullar ile satılmasına karar verilmiş bulunmaktadır.”

TAFNET ŞİRKETİ KİMİN?

Rus şirketi Tatneft, 1950 yılında Tataristan'da kurulmuş ve Rusya’nın 6. büyük petrol şirketi olarak biliniyordu. Yüzde 34’ü Tataristan Cumhuriyeti’nin sahip olduğu Svyazinvestneftekhim şirketine ait olan Tatneft, 77 sahada petrol çıkartıyordu. Kremlin güdümündeki Tataristan'ın, 2021 yılında Türkiye'de akaryakıt sektörüne girmişti. Tatneft, Rusya'da üretilen tüm petrolün yaklaşık yüzde 8'ini ve Tataristan topraklarında üretilen petrolün ise yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyordu.