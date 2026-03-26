Mesleği amcası Kaşif Türker’den devralan Yakup Türker, yaklaşık 40 yıldır bu işi sürdürdüğünü ve eşiyle birlikte işlettiği dükkânda ilçenin kültürel mirasını yaşatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

1942’de kurulan dükkânın üç nesildir faaliyet gösterdiğini ifade eden Türker, kendi yaşının 50’li yıllarda olduğunu ve çocukluğundan bu yana mesleğin içinde bulunduğunu belirtti. İşin, amcasından babasına, oradan da kendisine geçtiğini söyleyen Türker, bugün bu geleneği eşiyle birlikte devam ettirdiklerini aktardı.

Pandemi öncesinde kolonyaya olan ilginin azaldığını, ancak salgın süreciyle birlikte yeniden artış yaşandığını vurgulayan Türker, geçmişte sınırlı sayıda çeşidin bulunduğunu, günümüzde ise farklı esanslarla çok daha geniş bir ürün yelpazesine ulaşıldığını söyledi. Artan talebe paralel olarak çeşitliliği de artırdıklarını ekledi.

Kolonyanın yıllardır değişmeyen bir alışkanlık ve kültür olduğunu ifade eden Türker, eski müşterilerin hâlâ ailelerinden kalan tercihler doğrultusunda alışveriş yaptığını belirtti. Bu geleneği sürdürmenin kendileri için önemli olduğunu ve esanslarla bu kültürü canlı tuttuklarını dile getirdi.

Mesleğin zamanla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Türker, geçmişte kullanılan ekipmanları üreten ustaların bile artık bulunmadığını söyledi. Oğlunun farklı bir işte çalıştığını ancak bu mesleğin devam etmesini istediklerini belirten Türker, özellikle bayram arifeleri ve düğün sezonlarında yoğunluk yaşadıklarını, en hareketli dönemlerin ise Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi olduğunu sözlerine ekledi.