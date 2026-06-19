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Kaynak: AA / DHA / İHA

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Ali Kasap’ın yeri tespit edildi.

Ekipler tarafından İstiklal Caddesi’nde düzenlenen operasyonla yakalanan Kasap’ın, “on iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlarından 83 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Şahsın 1 Haziran 2022 tarihinden bu yana Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile bağlantılı olduğu ve bu kapsamda hakkında yakalama kararlarının bulunduğu belirtildi.

Yakalanan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.