Anadolu Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev, kız kardeşi Gevher Nesibe Sultan’ın vasiyeti üzerine 1206 yılında bu eşsiz yapıyı inşa ettirdi; bugün ise Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tıp eğitiminin verildiği alanın yanı sıra öğrencilerin pratik yapabildiği tedavi bölümü, akıl hastalarının su ve müzikle iyileştirildiği bimarhane kısmı, ilaç hazırlanan eczane ile hastaların temizlenebildiği hamamın bulunduğu şifahane, ziyaretçileri adeta tarihin derinliklerine taşıyor.





İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, yaptığı açıklamada, iki binadan meydana gelen bu tarihi eserin Çifte Medrese, Gevher Nesibe Darüşşifası ve Gıyasiye Medresesi adlarıyla da tanındığını ifade ederek, Anadolu’daki en eski tıp fakültesi niteliği taşıdığını vurguladı.

Gevher Nesibe Şifahanesi’nin yüzyıllar boyunca diğer şehirlerdeki medreselere öncülük ettiğini belirten Dursun, “Tıp fakültelerindeki eğitim sürecinde öğrenciler, hemen bitişiğindeki hastanede de eğitimin bir devamı olarak hastaların tedavisinde yer alıyorlar. Burası aslında bu planlamayla yapılmış.” dedi.





Yapının bir kısmında cerrahi müdahale gerektiren hastaların tedavi edildiğini anlatan Dursun, şöyle devam etti:



“Bir dehlizle öbür tarafa geçiliyor. Diğer kısım medrese yani eğitimin verildiği yer. Burada talebeler çeşitli odalarda eğitim alıyor. Hemen yan tarafta ise farklı bir birim daha var. Bimarhane yani akıl hastalarının tedavi edildiği bir nokta. Bu anlamda da çok değerli bir yer. O dönemde Selçuklular dışında akıl hastalıklarının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun diğer ülkelerde bilinmediğini biliyoruz. Selçuklular bunun tedavi edilebilir olduğunu ve suyla, müzikle şifa bulacaklarını bildikleri için burada özel bir bölüm oluşturmuşlar, o tür hastalıkların tedavisi gerçekleştirilmiş.”





Şifahanenin eğitim boyutuna dikkat çeken Dursun, “Tedavinin dışında burada Selçuklu topraklarındaki diğer şifahaneler için de hekimler yetiştiriliyordu. Bu anlamda da çok değerli. Hekimlerin de yetiştiği önemli bir merkez olduğunu görüyoruz.” ifadesini kullandı.