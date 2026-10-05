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Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaraylı 82 yaşındaki Saim Yılmaz, Almanya’da düzenlenen 22 kilometrelik yürüyüşte genel klasmanda 6’ncı oldu. Kendi yaş grubunun yanı sıra kendisinden yaklaşık 20 yaş küçük katılımcılar arasında da birinci olan Yılmaz, bitiş çizgisinde Türk ve Alman vatandaşların alkışları ve tezahüratlarıyla karşılandı.

82 YAŞINDA 22 KİLOMETRE YÜRÜDÜ, ALMANYA’DA BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Osmanlı köyünden olan ve Aksaray Kılıçaslan Dağ Yürüyüş Ekibi üyesi 82 yaşındaki Saim Yılmaz, Almanya’nın Ulm kentinde gerçekleştirilen 22 kilometrelik yürüyüşte dikkat çeken bir başarıya imza attı. Yılmaz, genel klasmanda 6’ncı olurken, kendi yaş grubunun yanı sıra kendisinden yaklaşık 20 yaş küçük katılımcılar arasında da birinci olarak yürüyüşü tamamladı.

AKSARAY’DAN ALMANYA’YA UZANAN BAŞARI HİKÂYESİ

Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Osmanlı köyünden yetişen 82 yaşındaki Saim Yılmaz, spor ve yürüyüş tutkusuyla yaş sınırlarının sadece bir rakamdan ibaret olduğunu gösteren dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Aksaray Kılıçaslan Dağ Yürüyüş Ekibi’nde yer alan Yılmaz, Almanya’nın Ulm kentinde düzenlenen 22 kilometrelik yürüyüş organizasyonuna katıldı.

İleri yaşına rağmen uzun mesafeli parkurda mücadele eden Yılmaz, yürüyüşü başarıyla tamamlayarak genel klasmanda 6’ncı sırada yer aldı.

Ancak Yılmaz’ın başarısını dikkat çekici kılan yalnızca genel klasmandaki derecesi olmadı.

YAŞITLARINI VE KENDİNDEN 20 YAŞ KÜÇÜKLERİ GERİDE BIRAKTI

82 yaşındaki Saim Yılmaz, katıldığı yürüyüşte kendi yaş grubunda birinci olurken, kendisinden yaklaşık 20 yaş küçük katılımcılar arasında da ilk sırada yer aldı.

22 kilometrelik parkuru tamamlayan Yılmaz, performansıyla organizasyona katılanlar ve izleyenler tarafından büyük takdir topladı.

Uzun mesafeli yürüyüşün tamamlanmasının ardından bitiş noktasına ulaşan Yılmaz, Almanya’da yaşayan Türk ve Alman vatandaşların alkışları ve tezahüratları eşliğinde karşılandı.

Yılmaz’ın bitiş çizgisini geçtiği anlarda ortaya çıkan görüntüler, organizasyona katılanların büyük ilgisini çekti.

BİTİŞ ÇİZGİSİNDE ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Yürüyüşün son bölümünde 82 yaşındaki Saim Yılmaz’ın parkuru tamamlamak üzere olduğunu gören vatandaşlar, kendisine destek vermek için bitiş noktasında toplandı.

Yılmaz’ın bitiş çizgisini geçmesiyle birlikte Türk ve Alman vatandaşlardan yoğun alkış ve tezahürat yükseldi.

İleri yaşına rağmen 22 kilometrelik parkuru tamamlamayı başaran Yılmaz, organizasyonda adeta günün dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Katılımcıların ve izleyicilerin gösterdiği ilgi, sporun farklı yaş gruplarını bir araya getiren yönünü de ortaya koydu.

“GENÇ DELİKANLI” LAKABIYLA YÜRÜYÜŞLERE DEVAM EDİYOR

Aksaray Kılıçaslan Dağ Yürüyüş Ekibi üyesi olan Saim Yılmaz, yaşı ilerlemesine rağmen yürüyüş sporundan vazgeçmeyen isimlerden biri olarak tanınıyor.

82 yaşında olmasına rağmen uzun mesafeli parkurlarda mücadele etmeye devam eden Yılmaz, bu performansıyla çevresindekiler tarafından “Genç Delikanlı” olarak anılıyor.

Almanya’nın Ulm kentindeki 22 kilometrelik yürüyüşte elde ettiği derece ise Yılmaz’ın yıllardır sürdürdüğü yürüyüş tutkusunun dikkat çekici örneklerinden biri oldu.

AKSARAY’IN ADINI ALMANYA’DA DUYURDU

Gülağaç Osmanlı köyü doğumlu Saim Yılmaz’ın başarısı, Aksaray açısından da ayrı bir anlam taşıdı.

Aksaray Kılıçaslan Dağ Yürüyüş Ekibi üyesi olarak organizasyona katılan Yılmaz, elde ettiği dereceyle hem kendi başarısını ortaya koydu hem de Aksaray’ın adını uluslararası bir spor organizasyonunda duyurdu.

Genel klasmanda 6’ncı sırada yer alan Yılmaz’ın, kendi yaş kategorisinde ve kendisinden yaklaşık 20 yaş küçük katılımcılar arasındaki derecesi ise organizasyona damga vuran sonuçlardan biri oldu.

YAŞIN DEĞİL, AZMİN ÖNE ÇIKTIĞI BİR HİKÂYE

Saim Yılmaz’ın Almanya’daki 22 kilometrelik yürüyüş performansı, ileri yaşta fiziksel aktivitenin sürdürülebileceğini gösteren dikkat çekici bir örnek olarak öne çıktı.

82 yaşında uzun mesafeli bir parkurda mücadele eden Yılmaz, yarış boyunca gösterdiği performansla genç katılımcılara da örnek oldu.

Yılmaz’ın başarısı, sporun yalnızca genç yaş gruplarına ait olmadığını; düzenli fiziksel aktivite, disiplin ve motivasyonun farklı yaşlarda da sportif faaliyetlerin sürdürülmesine imkân sağlayabileceğini ortaya koyan bir hikâyeye dönüştü.

TÜRK VE ALMAN VATANDAŞLARDAN BÜYÜK TAKDİR

Yürüyüşün ardından bitiş noktasında yaşanan coşku da organizasyonun unutulmaz anları arasında yer aldı.

Saim Yılmaz’ın bitiş çizgisine ulaşmasıyla birlikte Türk ve Alman vatandaşlar tarafından alkışlanan ve tezahüratlarla karşılanan 82 yaşındaki sporcu, büyük bir ilgi gördü.

Yılmaz’ın elde ettiği derece ve gösterdiği mücadele, organizasyonda bulunan vatandaşların takdirini toplarken, Aksaraylı hemşehrileri tarafından da gururla karşılandı.

82 YAŞINDA 22 KİLOMETRELİK MESAJ

Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Osmanlı köyünden Almanya’ya uzanan Saim Yılmaz’ın hikâyesi, 82 yaşında tamamlanan 22 kilometrelik bir yürüyüşten çok daha fazlasını ifade ediyor.

Genel klasmanda 6’ncı sırada yer alan, kendi yaş grubunda ve kendisinden yaklaşık 20 yaş küçük katılımcılar arasında birinci olduğu belirtilen Yılmaz, bitiş çizgisinde aldığı alkışlarla da organizasyona damgasını vurdu.

82 yaşındaki Saim Yılmaz, 22 kilometrelik parkuru tamamlayarak hem Aksaray’ın hem de Osmanlı köyünün adını Almanya’da duyururken, yürüyüş boyunca gösterdiği performansla “Yaş sadece bir rakamdır” sözünün dikkat çekici örneklerinden biri oldu.