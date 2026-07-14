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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'da Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULIP) kapsamında fındık üreticilerine ilk kez hasat filesi dağıtıldı. Vali Muammer Erol'un katılımıyla gerçekleştirilen törende, yüzde 70 hibe destekli 1.500 rulo hasat filesi 82 üreticiye teslim edildi.

TULIP KAPSAMINDA İLK KEZ HASAT FİLESİ DAĞITILDI

Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULIP) Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2026 yılı "Fındık Hasat İşlemlerinin Kolaylaştırılması Projesi" çerçevesinde üreticilere hasat filesi dağıtıldı.

Ordu'nun Fatsa İlçesinde düzenlenen törene Vali Muammer Erol'un yanı sıra Fatsa Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Fatsa Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, İlçe Tarım Müdürü Vedat Aydoğan, TMO Ordu Başmüdürü Yusuf Akay, Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu ve çok sayıda üretici katıldı.

"HASAT MALİYETİNİ DÜŞÜRÜYOR, KALİTEYİ ARTIRIYOR"

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, hasat filesinin fındık üretimindeki en önemli maliyet kalemlerinden biri olan hasat giderlerini azaltacağını belirterek, filelerin aynı zamanda ürün kalitesini artırdığını söyledi.

Ay, hasat filesinin zaman tasarrufu sağladığını, fındığın toprakla temasını önleyerek aflatoksin riskini azalttığını ve randımanı olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

82 ÜRETİCİYE YÜZDE 70 HİBELİ DESTEK

Fatsa Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan ise proje kapsamında 82 üreticiye, yüzde 70 hibe destekli, 750 dekar alan için hasat filesi dağıtıldığını belirtti.

Sarıhan, hasat filelerinin iş gücünü azaltacağını, ürün kayıplarını önleyeceğini ve üreticilerin daha ekonomik, verimli ve kaliteli bir hasat dönemi geçirmesine katkı sağlayacağını söyledi.

1.500 RULO HASAT FİLESİ TESLİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından düzenlenen törende;

Aybastı 47 dekar

Çamaş 54 dekar

Çatalpınar 76 dekar

Fatsa 409 dekar

Gölköy 15 dekar

Gürgentepe 13 dekar

Kabataş 30 dekar

Korgan 72 dekar

Perşembe 18 dekar

Ulubey 16 dekar

olmak üzere toplam 750 dekar alan için hazırlanan 1.500 adet 500 metrekarelik hasat filesi, Vali Muammer Erol ve protokol üyeleri tarafından üreticilere teslim edildi.

2027 HEDEFİ 1.000 DEKAR

TULIP kapsamında ilk kez 2026 yılında uygulamaya konulan hasat filesi desteğiyle işçilik maliyetlerinin düşürülmesi, hasat sürecinin hızlandırılması, ürün kayıplarının önlenmesi ve aflatoksin riskinin azaltılması hedefleniyor.

Yetkililer, 2027 yılı uygulamalarında ise 1.000 dekar alan için yeni hasat filesi dağıtımı yapılmasının planlandığını açıkladı.