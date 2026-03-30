Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Hüseyin Kocabıyık, 55 yıldır bisiklet kullandığını belirterek, bisiklet sayesinde bel fıtığını yendiğini söyledi.

Gençlik yıllarında motor kullandığını kaydeden Hüseyin Kocabıyık, "1971 yılından beri bisiklet kullanıyorum. İlçemiz düz olduğu için bisiklete elverişli. Her yere bisikletle gidiyorum. Akaryakıtın aşırı fiyatlandığı günümüzde bisiklet kullanmak çok daha önemli. Bir ara bel fıtığı rahatsızlığım vardı. Doktorlar ameliyat dedi. Ama ben bisiklet sayesinde bel fıtığından da kurtuldum. Bisiklet kullanmak eklemlerdeki kireçlenmeyi de önlüyor. Bisiklet kullanmayı herkese tavsiye ederim" dedi.