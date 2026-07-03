Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 810 bin liranın aylık mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

810 bin liranın aylık mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

Türkiye’de enflasyon oranlarının değişiklik göstermesi mevduat kazançlarını da etkiliyor. 810 bin liranın mevduat kazanç getirisi belli oldu. Bankaların güncel mevduat faiz oranları ortaya çıktı. İşte banka banka güncel oranlar...

Kaynak: Haber Merkezi
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810 bin liranın aylık mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 1

Akbank

Vadeli Hesap TL

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %42,5

Net Kazanç: 24.899,18 TL

Vade Sonu Bakiye: 834.899,18 TL

1 7
810 bin liranın aylık mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 2

Garanti BBVA

E-Vadeli Hesap

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 24.313,32 TL

Vade Sonu Bakiye: 834.313,32 TL

2 7
810 bin liranın aylık mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 3

QNB

Kazandıran Günlük Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 23.960,44 TL

Vade Sonu Bakiye: 833.960,44 TL

3 7
810 bin liranın aylık mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 4

TEB

Marifetli Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 24.007,26 TL

Vade Sonu Bakiye: 834.007,26 TL

4 7
810 bin liranın aylık mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 5

ING

Turuncu Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 24.303,76 TL

Vade Sonu Bakiye: 834.303,76 TL

5 7
810 bin liranın aylık mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 6

Denizbank

Kaptan Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 26.783,73 TL

Vade Sonu Bakiye: 836.783,73 TL

6 7
810 bin liranın aylık mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 7

Türkiye İş Bankası

Vadeli TL Hesabı

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 22.555,73 TL

Vade Sonu Bakiye: 832.555,73 TL

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