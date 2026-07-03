810 bin liranın aylık mevduat getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 24.899,18 TL
Vade Sonu Bakiye: 834.899,18 TL
Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 24.899,18 TL
Vade Sonu Bakiye: 834.899,18 TL
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 24.313,32 TL
Vade Sonu Bakiye: 834.313,32 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 23.960,44 TL
Vade Sonu Bakiye: 833.960,44 TL
TEB
Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 24.007,26 TL
Vade Sonu Bakiye: 834.007,26 TL
ING
Turuncu Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 24.303,76 TL
Vade Sonu Bakiye: 834.303,76 TL
Denizbank
Kaptan Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 26.783,73 TL
Vade Sonu Bakiye: 836.783,73 TL
Türkiye İş Bankası
Vadeli TL Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 22.555,73 TL
Vade Sonu Bakiye: 832.555,73 TL