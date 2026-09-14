Kaynak: İHA

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde bulunan 81 dış kapı numaralı binada meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre; binanın 7'nci katında bulunan 19 numaralı dairede yaşayan 81 yaşındaki İhsan D., henüz bilinmeyen bir nedenle evinden çıktı.

Zemin kata kadar inen yaşlı adam, merdiven boşluğunda dengesini kaybederek sert zemine düştü. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bahse konu yere gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İhsan D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen belediye tabibinin yaptığı ilk incelemelerde yaşlı adamın vefatı şüpheli ölüm olarak değerlendirildi.

ACILI KIZIN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Acı haberi duyan İhsan D.'nin kızı ise gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan ve ayakta durmakta güçlük çeken acılı kızın, "Babam öldü" diyerek yükselen feryatları ve serzenişleri çevredeki vatandaşların yüreklerini dağladı. Mahalle sakinleri ve polis ekipleri feryat eden acılı kadını güçlükle sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen, bina çevresine güvenlik şeridi çeken polis ve olay yeri inceleme ekipleri, merdiven boşluğunda ve bina çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. İhsan D.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.