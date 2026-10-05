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"Terörsüz Türkiye" sürecinin hukuki düzenlemesi kapsamında, Adalet Bakanlığı’nın 81 ilin adliyelerinden tutuklu, hükümlü ve firarilerin hukuki durumlarına ilişkin verileri acil koduyla istediği duyuruldu. Yaklaşık 80 bin dosyanın incelenmesi ve ilk aşamada 4 bin 500 kişinin tahliyesinin gündeme gelmesi beklenirken, bu sayılar için resmi açıklamaya henüz ulaşılamadı.

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında kabul edilen çerçeve yasanın uygulanmasına yönelik adliyelerde veri hazırlığı yürütüldüğü bildirildi. Çalışmaların, PKK/KCK bağlantılı dosyalardaki tutuklu, hükümlü ve firarilerin hukuki durumlarının belirlenmesini kapsadığı bildirildi.

81 İLİN ADLİYESİNDEN VERİ İSTENDİĞİ DUYURULDU

Son.Tv'de yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı’nın, 81 ilin adliyelerinden ilgili dosyalara ilişkin istatistikleri "acil" koduyla talep ettiği ifade edildi. Ağır ceza mahkemeleri ile terör ve infaz savcılıklarının verileri hazırladığı, çalışmanın ekim ayı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Liste talebine ilişkin kamuya açık bir Bakanlık duyurusuna veya talimat metnine ulaşılamadı.

SANIK VE ŞÜPHELİ SAYISI 100 BİNİ AŞABİLİR

Çalışma kapsamında yaklaşık 80 bin dosyanın yeniden ele alınmasının beklendiği, dosyalardaki sanık ve şüpheli sayısının 100 bini aşabileceği aktarıldı.

İlk aşamada yaklaşık 4 bin 500 tutuklu veya hükümlünün tahliyesinin gündeme gelebileceği, yaklaşık 12 bin dosyanın ise yakalama kararı bulunan ve firari durumdaki kişilerle ilgili olduğu bildirildi. Bu rakamları doğrulayan resmî bir istatistiğe veya kesinleşmiş tahliye takvimine ulaşılamadı.

Kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak adlandırılan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, 10 Ağustos 2026’da TBMM’de kabul edildi. Düzenleme, 18 Ağustos 2026’da Resmî Gazete’de yayımlandı.

UYGULANABİLMESİ İÇİN MGK KARARI ŞARTI VAR

Kanuna göre, örgütün fiilî varlığını sona erdirdiğinin ve kontrolünde bulunan silah ile mühimmatın teslim edildiğinin güvenlik kurumları tarafından tespit edilmesi gerekiyor.

Soruşturma, kovuşturma ve infazın ertelenmesine yönelik işlemlerin yapılabilmesi için söz konusu tespiti doğrulayan Millî Güvenlik Kurulu kararının Resmî Gazete’de yayımlanması şartı aranıyor. Tutuklama ve adli kontrol tedbirleri ise yetkili yargı mercileri tarafından değerlendirilecek ve gerekli koşulların oluşması durumunda kaldırılabilecek.

KAPSAM DIŞINDAKİ SUÇLARIN KANUNDAKİ YERİ BELİRLENDİ

Düzenleme kapsamında; örgüt kurma veya yönetme, örgüte üyelik, bilerek ve isteyerek yardım etme, propaganda yapma, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ile örgüt lehine terörizmin finansmanı suçları yer alıyor.

Erteleme hükümleri açısından ise örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar kapsam dışında tutuluyor. Bu nedenle, kapsam dışındaki suçların yalnızca “öldürme ve öldürmeye teşebbüs” şeklinde sıralanması, resmî düzenlemede yer alan açıklamayla uyuşmuyor.

Öte yandan resmi kaynaklardan iddialara ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmadı.