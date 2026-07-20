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Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatı doğrultusunda, 81 ilde bulunan 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına yeni bir uygulamaya ilişkin yazı gönderildi. Düzenleme kapsamında başsavcılıklar bünyesinde yalnızca terör suçlarına bakacak müstakil Terör Suçları Soruşturma Büroları kurulması istendi.

Yeni yapılanmayla, bu bürolarda görev alacak cumhuriyet savcılarının terör suçları dışındaki soruşturmalarda görevlendirilmemesi öngörülüyor. Böylece terör dosyalarının uzmanlaşmış savcılar tarafından daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

KOLLUKLA DÜZENLİ KOORDİNASYON SAĞLANACAK

Düzenleme kapsamında, terör soruşturmalarını yürüten büroların kolluk birimleriyle her ay düzenli koordinasyon toplantıları yapması da planlanıyor. Bu toplantılarla soruşturmalarda kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve bilgi paylaşımının artırılması hedefleniyor.