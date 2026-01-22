İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kaçak göçle mücadele kapsamında dün yapılan denetimlerin bilançosunu açıkladı. Yerlikaya yapılan denetimler sonucunda 478 kaçak göçmen ve 19 göçmen kaçakçısının yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya yakalanan kaçak göçmenlerin ülkelerine iadeleri için işlemlerin başladığını kaydetti.-

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Göç Yönetimini insan hakları, hukuk ve medeniyet değerlerimize uygun şekilde; kamu düzeni ve güvenliğini önceleyen bir anlayışla ele alıyoruz. Göç yönetiminin düzenli göç yönetimi; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele; entegre sınır yönetimi; uluslararası koruma; gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş dahil olmak üzere tüm başlıklarında dünyaya örnek bir politika izliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya sözlerine şöyle son verdi:

“Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden, kararlılıkla sürmektedir. Stratejik bir anlayışla yürüttüğümüz düzensiz göçle mücadele çalışmaları sonucunda ülkemiz, düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır.”