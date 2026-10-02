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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Gıda Güvenliği" operasyonunda, halk sağlığını tehdit eden ve piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tağşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Geniş çaplı denetimlerde 73 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, vatandaşların sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla dev bir operasyona imza atıldı. Sahte marka, etiket ve ambalaj kullanılarak piyasaya sürülen taklit ürünlerin tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ülke genelinde 1.908 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

3 BİN 50 PERSONEL SAHAYA İNDİ

Halk sağlığıyla oynayan fırsatçılara geçit vermemek için gerçekleştirilen operasyonlara; 81 İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüklerinde görevli 1.700 Fikri Mülkiyet Suçları personeli ile Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinde görevli 1.350 personel olmak üzere toplam 3.050 kişilik dev bir ekip katıldı.

Piyasa değeri yaklaşık 61 milyon TL olan çok sayıda sahte gıda, içecek ve takviye edici ürün ele geçirildi.

Yasa dışı üretimde kullanılan dolum, etiketleme ve ambalajlama materyallerine el konuldu.

Tüketicileri yanıltarak gıda güvenliğini tehlikeye atan 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı