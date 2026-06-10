81 ilde eş zamanlı etkinlik: Eskişehir'de vatandaşların 'hareket yaşı' ölçülüyor

FİZYOTERAPİSTLER EGZERSİZ REÇETESİ OLUŞTURUYOR

Etkinliğin amacını ve işleyişini anlatan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, "Buradaki etkinlik Bakanlığımızın, Sayın Bakanımızın direktifleriyle 81 ilde aynı anda şehrin farklı noktalarında, 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Kal' veya 'Hareket Et, Sağlıklı Yaşa' mottosuyla yapılan bir etkinlik. Etkinliğin ana amacı şu: Buraya gelen vatandaşlarımıza, daha önce fizyoterapistlerimiz marifetiyle oluşturulmuş birtakım testleri uyguluyoruz. Bu testlerin sonucunda da vatandaşlarımızla ilgili bir hareket yaşı ortaya çıkıyor. Bu hareket yaşıyla takvim yaşını karşılaştırıyoruz."