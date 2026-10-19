Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
İçişleri Bakanlığı, 81 il genelinde yürütülen “Aranan Şahıslar Uygulaması” kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan toplam 912 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen dev operasyonda, ekipler 24 saat esasına göre görev yaptı. Ülke genelindeki uygulamaya 8 bin 285 ekip ve 25 bin 395 personel katıldı.
KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLANLAR YAKALANDI
Eş zamanlı yürütülen operasyonlar sonucunda yakalanan şahısların ceza sürelerine göre dağılımı şu şekilde açıklandı:
0-5 yıl hapis cezası bulunan: 751 kişi
5-10 yıl hapis cezası bulunan: 100 kişi
10-20 yıl hapis cezası bulunan: 48 kişi
20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan: 13 kişi
”SOKAKLARIMIZDA GEZMELERİNE MÜSAADE ETMİYORUZ”
İçişleri Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:
”Hapis araması olan ve adaletten kaçmaya çalışanların, ellerini kollarını sallayarak sokaklarımızda gezmelerine müsaade etmiyoruz. Vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarımızı ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz.”
Paylaşımın sonunda operasyonu başarıyla yürüten Kahraman Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik teşkilatları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçen tüm personel tebrik edildi.