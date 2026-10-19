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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎İçişleri Bakanlığı, 81 il genelinde yürütülen “Aranan Şahıslar Uygulaması” kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan toplam 912 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

‎Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen dev operasyonda, ekipler 24 saat esasına göre görev yaptı. Ülke genelindeki uygulamaya 8 bin 285 ekip ve 25 bin 395 personel katıldı.

‎KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLANLAR YAKALANDI

Eş zamanlı yürütülen operasyonlar sonucunda yakalanan şahısların ceza sürelerine göre dağılımı şu şekilde açıklandı:

‎0-5 yıl hapis cezası bulunan: 751 kişi

‎5-10 yıl hapis cezası bulunan: 100 kişi

‎10-20 yıl hapis cezası bulunan: 48 kişi

‎20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan: 13 kişi

‎”SOKAKLARIMIZDA GEZMELERİNE MÜSAADE ETMİYORUZ”

İçişleri Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

‎”Hapis araması olan ve adaletten kaçmaya çalışanların, ellerini kollarını sallayarak sokaklarımızda gezmelerine müsaade etmiyoruz. Vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarımızı ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz.”

‎Paylaşımın sonunda operasyonu başarıyla yürüten Kahraman Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik teşkilatları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçen tüm personel tebrik edildi.