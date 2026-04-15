Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde süt ve süt ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler başlatıldığı duyuruldu.

81 il ile birlikte Bilecik’te de 8-22 Nisan 2026 tarihleri arasında süt ve süt ürünü satışı yapılan yurtlar, hastaneler, okul kantinleri ile yerel şarküteri ve marketlerde denetimler yapılacak.

Denetimlerde, süt ürünlerinden numuneler alınarak yağ oranı ve taklit/tağşiş içerikleri inceleniyor.

Süt ve süt ürünleri denetimlerinin yanında, satışı yapılan diğer ürünler, et ve et ürünleri, bal, baharat ve zeytinyağı gibi diğer gıda ürünlerinde de denetimler yapılacağı uygunsuzluk tespit edilmesi halinde gerekli işlemler uygulanacağı bildirildi.

Denetimler sırasında, mevzuata aykırı ürün ve işletmelerle karşılaşılması durumunda idari yaptırımların gecikmeksizin uygulanacağı ve vatandaş sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.