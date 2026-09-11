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Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal medyada kısa sürede yayılan 80'ler akımı, kullanıcıların fotoğraflarını yapay zeka araçlarıyla geçmiş yıllardan kalma nostaljik karelere dönüştürmesiyle geniş kitlelere ulaştı.

Kullanıcıların kendi fotoğraflarını yapay zeka araçlarına yükleyerek 80'li yılların kıyafetleri, saç stilleri ve atmosferine uyarladığı akımın yaygınlaşması, kişisel verilerin nasıl işlendiği konusunu da gündeme taşıdı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), özellikle fotoğraflarda bulunan yüz görüntülerinin biyometrik veri kapsamında işlenme ihtimaline dikkat çekerek kullanıcılara uyarıda bulundu.

KVKK'DAN 80'LER AKIMI UYARISI

KVKK tarafından yapılan açıklamada, yapay zeka uygulamalarına fotoğraf yüklemeden önce dijital mahremiyetin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.

Kurumun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yapay zeka uygulamalarıyla fotoğraflarınızı nostaljik karelere dönüştürmeden önce dijital mahremiyetinizi de düşününüz. Çünkü #80lerchallenge gibi sosyal medya akımlarında kullanılan uygulamalar, fotoğraflarınız üzerinden biyometrik verilerinizin işlenmesine neden olabilir."

BİYOMETRİK VERİLER İÇİN KRİTİK UYARI

Üçüncü taraf yapay zeka uygulamalarına yüklenen fotoğrafların yalnızca görsel bir filtre uygulanması amacıyla işlenmeyebileceğine dikkat çekiliyor.

Uygulamalar, fotoğraflarda bulunan yüz hatları, yüz oranları ve mimikler gibi ayrıntıları analiz ederek farklı veri türlerini işleyebiliyor.

Bu nedenle sosyal medyada hızla yayılan 80'ler akımına katılmak isteyen kullanıcıların, fotoğraflarını üçüncü taraf yapay zeka uygulamalarına yüklemeden önce kişisel verilerinin nasıl işlendiğine ve dijital mahremiyetlerine dikkat etmeleri gerekiyor.