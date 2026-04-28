Mücevherat ve turizm sektörünün tanınan isimlerinden iş insanı Öztürk Şerefoğlu’nun oğulları Miraç ve Berat Nedim Şerefoğlu, Balat’taki bir eğlence mekanında yaşanan olay sonrası karakolluk oldu. İddiaya göre alkol alan kardeşler, müşterileri rahatsız etti; uyarılara rağmen davranışlarını sürdürünce gerilim tırmandı. Gecenin sonunda hesabı ödemek istemeyen ikili ile işletme çalışanı arasında çıkan kavga, polis müdahalesiyle son buldu. Olayla ilgili kardeşler hakkında 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

YENİ KİMLİĞİYLE İLK OLAY

Kısa süre önce cinsiyet değiştirerek erkek olan Miraç Şerefoğlu’nun da karıştığı olay, kamuoyunda dikkat çekti. Hukuki süreci tamamlayan ve 25 Mart 2025’te resmi olarak erkek kimliği tescillenen Şerefoğlu’nun yeni hayatı, bu olayla gündeme geldi. Ağabeyiyle birlikte gittiği mekandaki eğlence, beklenmedik şekilde karakolda sona erdi.

HESAP KRİZİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Sabah’ın haberine göre olay, 2 Eylül’de Balat’taki bir eğlence mekanında yaşandı. İddiaya göre Miraç ve Berat Nedim Şerefoğlu, alkol aldıkları sırada taşkınlık yaparak çevredekileri rahatsız etti. İşletme çalışanı Sabri Yeşildağ’ın uyarılarına rağmen sakinleşmeyen kardeşler, gece sonunda gelen 800 TL’lik hesabı ödemeyi reddetti. Bunun üzerine mekanda tansiyon hızla yükseldi.

İş insanı Öztürk Şerefoğlu

ARBEDE POLİS MÜDAHALESİYLE BİTTİ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, tartışmanın büyümesi üzerine Miraç Şerefoğlu, çalışan Yeşildağ’ın boynuna sarılarak saldırmaya çalıştı. Olay sırasında ağır küfür ve hakaretlerin savrulduğu belirtildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken taraflar karakola götürülerek gözaltına alındı.

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Şerefoğlu kardeşler hakkında “hakaret” ve “basit yaralama” suçlarından 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Dosya İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Tarafların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.