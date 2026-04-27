Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kumluca ilçesinde dev bir operasyona imza attı. Bir ikamete düzenlenen baskında yüzlerce litre alkol ve imalat ekipmanları ele geçirildi.

BAŞSAVCILIK TALİMATIYLA DÜĞMEYE BASILDI

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları meyvesini verdi. Jandarma ekipleri, şüpheli M.S.’nin ikametinde yasa dışı alkol üretimi yapıldığı bilgisine ulaşınca belirlenen adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İKAMET DEĞİL ALKOL FABRİKASI

Şüphelinin evinde yapılan detaylı aramalarda, adeta küçük ölçekli bir imalathaneyi andıran ekipmanlar ve yüksek miktarda ürün ele geçirildi. Operasyonun bilançosu şu şekilde açıklandı:

800 litre kaçak alkol, 10 kilogram anason, 1 adet çelik damıtma cihazı ve bidonu, 5 adet plastik damıtma bidonu ve 2 plastik varil, 5 adet alkol ölçüm aparatı, 1 hassas terazi ve damıtma hunisi.

SİLAH VE MÜHİMMAT DA BULUNDU

Yapılan aramalarda sadece alkol ürünleri değil, suç unsuru teşkil eden diğer eşyalara da el konuldu. İkamette ele geçirilenler arasında 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği ve bir cep telefonu da yer aldı.

Adli Süreç Başlatıldı: Ele geçirilen malzemeler jandarma ekiplerince muhafaza altına alınırken, şüpheli M.S. hakkında Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.