"Yerli Robinson", yağışlarla yeniden dolan göl kıyısındaki yaşam alanına geri döndü. Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, azalan yağışlar yüzünden kuruyan Gavur Gölü’ndeki tek odalı evini 10 yıl önce terk etmek zorunda kalan 80 yaşındaki Bayram Oğul, son yağışlarla gölün yeniden canlanmasıyla eski yaşam alanına kavuştu.

Son dönemde etkili olan kar ve yağmur sayesinde Gavur Gölü tekrar su tutmaya başladı. Yaklaşık 40 bin dönümlük göl yatağında, tahliye kanalları arasında oluşan 1000 metrekarelik adacık dikkatleri üzerine çekiyor.

Bölge halkı, Robinson Crusoe romanındaki gibi bir hayat sürmesi nedeniyle kendisine “Yerli Robinson” adını taktığı Bayram Oğul, yıllar sonra gölün su tahliyesini sağlayan iki kanalın ortasında kalan bu adacıktaki tek odalı evine yeniden yerleşti.

Gölün eski haline dönmesiyle yaşam alanına kavuşan Oğul, kayığıyla kanallarda balık tutup gelen dostlarına ikramlarda bulunuyor.

Gavur Gölü’nün simgesi haline gelen Oğul yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle son 10 yıldır ailesiyle birlikte kırsal Beyoğlu Mahallesi’nde kaldığını belirtti.

Yağışların normale dönmesi ve gölün yeniden dolması üzerine bölgeye geri geldiğini anlatan Oğul, "Gölde su oluşunca tekrar ziyaret etmeye başladım. Kafamı dinliyorum. Dostlar geldiği zaman bir çayımı alıyorlar. Bulabiliyorsa yemek yiyorlar. İşte böyle vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

HUZUR BULUYOR

Oğul, eskiden bölgede çok yüksek balık potansiyeli olduğunu ancak artık günde ancak 2-3 kilogram balık avlayabildiğini ifade etti.

Adada büyük bir huzur bulduğunu, gelmediği zamanlarda ise ruhunun sıkıldığını vurgulayan Oğul, "Adaya gelen misafirleri ile hoş ve kaliteli zaman geçiriyoruz. Bu, bana da iyi geliyor. Buraya gelip beni kameraya alırlar. Onlarla sohbet ederiz. Adaya gittiğim için de bana Yerli Robinson diyorlar. Ben 80 yaşındayım gençliğimi de bu adaya borçluyum. O ada olmasa zaten şimdiye ben ölür giderdim." ifadelerini kullandı.