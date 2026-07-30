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Kaynak: DHA

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi’nde, 24 Temmuz günü meydana gelen olayda, yüzünü kaskla gizleyen A.Y. isimli saldırgan, evinin bahçesinde sandalyede oturan 80 yaşındaki ortopedik engelli H.H.B.’yi, henüz bilinmeyen bir sebeple darbetti. Kendisini savunmayan yaşlı adam, yere yığıldı.

80 YAŞINDAKİ ENGELLİYİ AĞIR YARALADI!

Daha sonra saldırgan kaçarak bölgeden uzaklaştı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan H.H.B., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRGAN YAKALANARAK TUTUKLANDI!

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları ile çevredeki iş yerlerine ait 114 güvenlik kamerasından elde edilen yaklaşık 380 saatlik görüntüyü incelendi. Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Saklandığı adreste gözaltına alınan saldırgan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.