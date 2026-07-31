80 derecede bir zanaatı canlı tutuyorlar: 50 ila 1000 TL arasında değişiyor

"Bu iş kolay değildir. Ateşin karşısında uzun süre çalışmak hem bedeni hem de zihni yorar. Ama ortaya çıkan sonuç, verilen emeğe değerÇocuk yaşlarda izlemekten keyif aldığımız bu meslek, maalesef teknolojiye yenik düştü. Eskiden her mahallede bir kalaycı vardı, şimdi ise sayılı kaldık. Buna rağmen bu mesleğin tamamen yok olmaması için direniyorum."