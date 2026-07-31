Türkiye'nin köklü zanaatları arasında yer alan kalaycılık, Gaziantep ve Ordu'da mesleğin son temsilcileri tarafından binbir emekle yaşatılmaya çalışılıyor.
80 derecede bir zanaatı canlı tutuyorlar: 50 ila 1000 TL arasında değişiyor
Gaziantep’in tarihi Bakırcılar Çarşısı ile Ordu Fatsa’da kalaycılar, yaz aylarında kavurucu sıcaklara rağmen mesailerini sürdürüyor. Sağlıklı yaşam bilinciyle bakır kaplara ilginin yeniden artması mesleği hareketlendirirken, usta eksikliği ve ağır çalışma şartları zanaatın geleceğini tehdit ediyor.Kaynak: İHA
Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentlerde, ocak başında 80 dereceye varan ısının altında çalışan ustalar, hem geçimlerini sağlıyor hem de kültürel mirası ayakta tutuyor.
Gaziantep tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda 14 yıldır kalaycılık yapan 50 yaşındaki Halil İbrahim Mumcu, işlerinin en çetin yanının yüksek ısı olduğunu dile getirdi. Ziyaretçilerin atölye ortamında birkaç dakika dahi durmakta zorlandığını aktaran Mumcu, kendilerinin ise zamanla bu şartlara uyum sağladığını söyledi.
Ürün boyutuna ve türüne göre kalaylama bedelinin 50 TL ile 1000 TL arasında değiştiğini ifade eden Mumcu, çalışma saatlerini şu sözlerle anlattı:
"Sabah saat 07.00’de işimizin başında oluyoruz. Özellikle yazın erken saatlerde çalışmak daha rahat oluyor. Öğle saatlerinde dışarıda hava 40 dereceyi bulurken atölye içerisindeki sıcaklık yaklaşık 80 dereceye ulaşıyor. Saat 12.00 ile 15.00 arasında sıcaklık nedeniyle ister istemez yoruluyoruz."
Geçmişte çelik mutfak eşyalarının öne çıktığını ancak son dönemde bakır kaplara olan talebin tekrar yükseldiğini belirten Mumcu, vatandaşların sosyal medya ve çeşitli yayınlar aracılığıyla kalayın faydalarını öğrendiğini söyledi.
Mumcu, bir dönem unutulmaya yüz tutan zanaatın, insanların sağlıklı beslenme arayışıyla yeniden canlandığını belirtti.
Çırak yetişmediğine de dikkat çeken Gaziantepli usta, "Bu iş sevgi işi. Ateşi, dumanı, kullanılan kimyasalları ve sıcaklığı var. Severek yapılmazsa bu meslek sürdürülemez. Bu yüzden yeni usta yetişmiyor" diye konuştu.
Ordu’nun Fatsa ilçesinde 26 senedir hem bakırcılık hem de kalaycılık yapan Serkan Özçelik de ata mesleğini yaşatmak için direnen ustalardan biri. Çocukluğunda babasının yanında mesleğe adım atan Özçelik, kalaycılığın dışarıdan kolay görünse de ciddi bir sabır ve emek gerektirdiğini kaydetti.
Saatlerce yüksek ısının karşısında bakır eşyaları temizleyip parlatarak kalayladıklarını söyleyen Özçelik, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu iş kolay değildir. Ateşin karşısında uzun süre çalışmak hem bedeni hem de zihni yorar. Ama ortaya çıkan sonuç, verilen emeğe değerÇocuk yaşlarda izlemekten keyif aldığımız bu meslek, maalesef teknolojiye yenik düştü. Eskiden her mahallede bir kalaycı vardı, şimdi ise sayılı kaldık. Buna rağmen bu mesleğin tamamen yok olmaması için direniyorum."
Kalaycılığın yalnızca bir iş değil, aynı zamanda kültürel bir değer olduğunu vurgulayan Özçelik, Türk mutfağında bakır kapların özel bir yeri olduğuna işaret etti. Bakır kaplarda pişirilen yemeklerin lezzetinin çok daha farklı ve üstün olduğunu belirten Özçelik, yeni çırakların yetişmemesinin mesleğin önündeki en büyük engel olduğunu sözlerine ekledi.