2026 Avrupa Spor Şehri unvanını taşıyan ilçe, Tech Drone League iş birliğiyle Türkiye’nin en yetenekli FPV dron pilotlarını ağırladı. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı’nda kurulan özel parkurlarda hız, teknik beceri ve refleks dolu yarışlar izleyicileri büyüledi.

Festival, sadece yarışlardan ibaret değildi. VR deneyim alanları, robot futbolu gösterileri ve nefes kesen teknoloji şovlarıyla dopdolu bir program sunuldu. Aileler yoğun ilgi gösterdi, çocuklar ve gençler dron teknolojisine ilk kez yakından tanık oldu. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen pilotlar, özel tasarlanmış engelli parkurlarda FPV sistemiyle dronlarını uçurarak adeta gökyüzünde dans etti.

Bu yıl Tech Drone League’in 10. yılını kutlayan TDL Races 2026 Şampiyonası iki etap halinde gerçekleşiyor. Sultangazi’deki ilk etap, şampiyonluk yolunda önemli bir durak oldu. Pilotlar, yüksek hızlarda dar geçitlerden geçerek, keskin virajları alarak ve engelleri aşarak yeteneklerini konuşturdu. Etkinlik boyunca güvenlik önlemleri en üst seviyede tutulurken, dronların çevre dostu ve yenilikçi tasarımları da dikkat çekti.

Festival alanında kurulan standlarda dron teknolojisinin son yenilikleri sergilendi. Katılımcılar, dronların endüstriyel kullanımdan eğlenceye kadar geniş yelpazesini yakından inceleme fırsatı buldu. Özellikle gençlerin ve çocukların yoğun katılımı, etkinliğin geleceğe yönelik vizyonunu ortaya koydu.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, festivalde yaptığı konuşmada şunları söyledi: 2026 Avrupa Spor Şehri unvanına sahip Sultangazi’mizde önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Avrupa Parlamentosu tarafından verilen bu unvanı en iyi şekilde temsil etmek için yıl boyunca ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonu düzenliyoruz. Bugün de Tech Dron League kapsamında gerçekleştirilen dron yarışlarında Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuları ağırlıyoruz.

Dursun, Kasım ayında Gençler Avrupa Karate Şampiyonası’na ev sahipliği yapacaklarını da açıkladı. 550 bin nüfuslu ilçemizde yaklaşık 300 bin genç yaşıyor. Gençlerimizin sporla iç içe büyümesini, hem fiziksel hem de sosyal açıdan güçlü bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. 24 branşta faaliyet gösteren ve 3 bin 500 lisanslı sporcusu bulunan Sultangazi Spor Kulübümüz, Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin en güçlü spor kulüplerinden biri konumunda.

Festival, dron sporunun Türkiye’de yaygınlaşmasına büyük katkı sağladı. Etkinlik sayesinde birçok çocuk ilk kez dronla tanıştı ve gelecekteki meslek seçeneklerini keşfetti. Sultangazi Belediyesi, bu tür organizasyonlarla ilçeyi sadece spor şehri değil aynı zamanda teknoloji ve inovasyon merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

İki gün süren yarışların sonunda dereceye giren pilotlara toplam 80 bin lira para ödülü verilecek. Yarışmacılar şampiyonluk yolunda hız, refleks ve teknik kabiliyetlerini ortaya koyarken, izleyiciler unutulmaz anlar yaşadı. Sultangazi, bu festivalle bir kez daha Türkiye’ye örnek oldu ve Avrupa Spor Şehri unvanını gururla taşıdığını gösterdi.

Sultangazi Belediyesi’nin vizyoner yaklaşımı sayesinde ilçede spor etkinlikleri art arda devam ediyor. Dron festivali, sadece bir yarış değil aynı zamanda gençleri dijital geleceğe hazırlayan bir platform haline geldi. Ailelerin katılımıyla adeta bir bayram havasına bürünen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye’nin her köşesinden gelen pilotlar ve izleyiciler, Sultangazi’nin misafirperverliğinde unutulmaz bir hafta sonu geçirdi.