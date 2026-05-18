İspanya Vergi Dairesi tarafından “vergi kaçırma” suçlamasıyla yargılanan Shakira hakkında mahkeme, sanatçının 2011 yılında ülkede yasal vergi mükellefi sayılacak kadar uzun süre ikamet ettiğinin kanıtlanamadığına hükmetti. Böylece daha önce kesilen vergi cezaları ve ek yaptırımlar tamamen iptal edildi.

Shakira’nın avukatları tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık sekiz yıldır devam eden hukuki sürecin sonunda sanatçının İspanya’da resmi ikamet şartlarını taşımadığının netleştiği belirtildi. Açıklamada, sanatçının o dönemde dünya turnesinde olduğu ve 37 farklı ülkede toplam 120 konser verdiği vurgulandı.

Mahkeme kararının ardından İspanya maliyesinin, Shakira’ya yaklaşık 60 milyon euro ödeme yapması bekleniyor. Ünlü sanatçı ise avukatları aracılığıyla yaptığı değerlendirmede, kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbir zaman gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, “Ortada herhangi bir dolandırıcılık yoktu ve iddialar kanıtlanamadı” dedi.

Öte yandan İspanya Vergi Dairesi’nin kararı Yüksek Mahkeme’ye taşıyacağı öğrenildi. Yetkililer, Shakira’nın daha önce 2012-2014 yıllarına ilişkin bazı vergi suçlamalarını kabul ettiğini hatırlatarak temyiz başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

2010-2022 yılları arasında Gerard Piqué ile birliktelik yaşayan Shakira’nın bu ilişkiden iki çocuğu bulunuyor.