Bilim insanlarının 8 yıl süren kapsamlı araştırması, uyku düzenine ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, kısa uyunan gecelerin ardından yapılan “telafi uykusu” sağlık açısından önemli faydalar sağlayabiliyor.

Çin’deki Tsinghua Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, 85 binden fazla kişinin yaklaşık 574 bin gecelik uyku verisi incelendi. Araştırmanın sonuçları, az uyunan gecelerin ertesi gününde yapılan ek uykunun sağlık risklerini azaltabileceğini gösterdi.

ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ AZALTABİLİYOR

Araştırmaya göre, kısa uyuduğu gecenin ardından yeterli telafi uykusu almayan kişilerde erken ölüm riskinin yaklaşık yüzde 15 daha yüksek olduğu tespit edildi.

Buna karşılık, uykusuz geçen geceden sonra yaklaşık 1 saat daha fazla uyuyan kişilerin risk seviyesinin normal uyku düzenine sahip bireylere yakın olduğu belirtildi.

Araştırma ekibinden Xiaoyu Li ve çalışma arkadaşları, modern yaşam koşullarında insanların sık sık uyku kaybı yaşadığını ancak vücudun bunu belirli ölçüde telafi edebildiğini ifade etti.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Ottawa Üniversitesi’nden Jean-Philippe Chaput ise bulguların umut verici olduğunu ancak sürekli olarak az uyumanın güvenli olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

Washington Üniversitesi’nden Nathaniel Watson da kaybedilen uykunun mümkün olan en kısa sürede geri alınmasının en etkili yöntemlerden biri olduğunu söyledi.

Araştırmacılar şimdi telafi uykusunun kalp sağlığı, diyabet ve beyin fonksiyonları üzerindeki uzun vadeli etkilerini incelemeye hazırlanıyor.