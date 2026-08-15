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Yaklaşık 4,7 milyar dolarlık kamu-özel sektör ortaklığıyla gerçekleştirilen proje için çalışmalar, uzun süren hazırlık ve planlama döneminin ardından 2018’de başladı. Gordie Howe Uluslararası Köprüsü, Kuzey Amerika’nın büyük ölçekli altyapı yatırımları arasında yer alıyor.

Ana açıklığı 853 metre olan ve toplam uzunluğu 2,5 kilometreyi bulan köprü, kıtanın en uzun kablo gergili köprüleri arasında bulunuyor. Yeni ulaşım hattı, hem ticari araçlar hem de bireysel sürücüler için alternatif bir bağlantı sağlıyor. ABD’de Interstate 75’e bağlanan güzergah, Kanada tarafında Highway 401’e doğrudan ulaşım imkanı sunuyor.

Yeni hattın özellikle kamyon taşımacılığında sınır geçişlerinden kaynaklanan bekleme sürelerini azaltması bekleniyor. Detroit-Windsor koridorunun, iki ülke arasındaki kamyon trafiğinin yaklaşık dörtte birini üstlenmesi öngörülüyor.

Köprüde geçiş ücretleri binek araçlar için 5,75 dolar, ticari araçlarda ise aks başına 8,75 dolar olarak belirlendi. Elektronik geçiş kartı kullanan sürücülere ücretlerde yüzde 25 indirim uygulanacak.

Gordie Howe projesi, motorlu taşıtların yanı sıra yayalar ve bisikletliler için de bağlantı sunuyor. Köprü üzerinde oluşturulan özel yol sayesinde Detroit Nehri iki tekerlekli araçlarla veya yürüyerek geçilebilecek.

Yıllarca süren siyasi görüşmeler ve gelir paylaşımına ilişkin tartışmaların ardından tamamlanan proje için iki ülkede ayrı açılış törenleri gerçekleştirildi. Yeni bağlantının bölgedeki ulaşımı ve sınır ötesi ticareti kolaylaştırması hedefleniyor