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Kaynak: İHA

Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Ü.Y.’nin evinde yıllardır biriktirdiği atıklar nedeniyle oluşan kötü şartlar, mahalle sakinlerinin başvurusu üzerine ortaya çıktı. İhbarın ardından Kepez Belediyesi ekipleri evde temizlik çalışması başlattı.

Çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve sağlıksız koşullarda yaşamını sürdüren yaşlı kadın, tedavi edilmek üzere Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zabıta Daire Başkanlığı ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda ev ve bahçeden 6 kamyon dolusu atık malzeme çıkarıldı. Örümcek ağları ve yıllardır biriken çöpler nedeniyle kullanılamaz hale gelen ev kapsamlı şekilde temizlendi.

Temizlik çalışmalarının ardından evde tadilat, boya ve badana yapılacağı öğrenildi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra perde, koltuk ve halı gibi temel eşyaların da belediye tarafından temin edilmesi planlanıyor.

Kepez Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Çevre Sağlığı Birim Sorumlusu Zabıta Komiseri İbrahim Akdemir, mahalle muhtarı ve vatandaşların başvurusu üzerine durumdan haberdar olduklarını belirterek, yaşlı kadının hastanedeki tedavisinin ardından daha sağlıklı koşullarda yaşamını sürdürebilmesi için evin yenileneceğini söyledi.