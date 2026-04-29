Bayburt ve Gümüşhane illerinin ortak kullanımına sunulması planlanan ve bölge ekonomisi için stratejik önem taşıyan havalimanı projesindeki belirsizlik, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) gündemine geldi. Milletvekili Azmi Mustafa Kaya, yıllardır bitirilemeyen inşaat süreciyle ilgili hükümete çağrıda bulundu.

"BÖLGE HALKINDA UMUTSUZLUK YARATIYOR"

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde yapımı süren havalimanındaki gecikmeleri dile getiren Milletvekili Kaya, projenin 13 Haziran 2018’de büyük umutlarla başladığını hatırlattı. Aradan geçen 8 yıllık sürece rağmen tesisin hizmete açılmamasının bölge halkında büyük bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk yarattığını belirten Kaya, sürecin yönetilememesini eleştirdi.

2029 İDDİASI TANSİYONU YÜKSELTTİ

Havalimanının sadece iki şehre değil, tüm bölgeye ve komşu illere hizmet verecek stratejik bir yatırım olduğunu vurgulayan Kaya, projenin tamamlanma tarihine ilişkin çarpıcı bir iddiayı gündeme getirerek "Bu anlamsız gecikme ve projenin 2029 yılına kadar sarkabileceğine dair ortalıkta dolaşan iddialar, halkın sabrını taşırmaktadır. Yılan hikayesine dönen bu havalimanı projesi daha fazla ertelenmeden bir an önce tamamlanmalıdır." dedi.

STRATEJİK ÖNEM VE EKONOMİK BEKLENTİ

Yüklenici firma tarafından yürütülen çalışmaların yavaş ilerlemesi, bölgedeki ticari ve turistik faaliyetlerin de aksamasına neden oluyor. Milletvekili Kaya, havalimanının bölge için lüks değil, zorunlu bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek, ulaşım altyapısının bir an önce modern standartlara kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

