Edirne İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmasında, 'dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' başta olmak üzere çeşitli suçlardan 45 ayrı kaydı bulunan D.A.'nın yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını tespit etti. JASAT ekiplerinin operasyonuyla sınırda yakalanan D.A.'nın 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da tespit edildi. D.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
8 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yunanistan’a kaçarken yakalandı
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Edirne'de 45 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan D.A, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda jandarma tarafından yakalandı.
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