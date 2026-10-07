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Kaynak: DHA

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmasında, 'dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' başta olmak üzere çeşitli suçlardan 45 ayrı kaydı bulunan D.A.'nın yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını tespit etti. JASAT ekiplerinin operasyonuyla sınırda yakalanan D.A.'nın 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da tespit edildi. D.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.