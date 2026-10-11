Kaynak: Haber Merkezi

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Lavanta Sokak'ta 20 Ağustos 2024'te Oğuzhan Moğol 7 katlı binanın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Oğuzhan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma ise tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Oğuzhan'ın camdan düştüğü sırada evde kardeşi G.H.M. (9), çocukların dayısı Mustafa Uğur S. ile eşi İ.S. ve kayınvalidesi Ş.K.’nin de bulunduğu belirtildi. İddianamede çocuklar Oğuzhan Moğol ve G.H.M.’nin annesi İ.S. ile babası Ersin Moğol’un boşandıkları, çocuklarının velayetlerinin anne İ.S.’de olduğu ifade edildi.

"SENİ ATAYIM MI" DEDİ'

İddianamede Oğuzhan’ın kız kardeşi G.H.M.’nin savcılık ifadesine yer verildi. G.H.M., ifadesinde dayısının evine öğleden sonra gittiklerini, ağabeyinin eve girdikten sonra “Ben cips istiyorum" diye bağırdığını, dayısı Mustafa Uğur S.'nin ise "Sen bana bağıramazsın" dediğini anlattı. Tuvaletten çıktıktan sonra dayısını pencerenin önündeki koltukta, kucağında Oğuzhan ile gördüğünü belirten G.H.M., pencerenin açık olduğunu söyledi. G.H.M., dayısının ağabeyine "Seni atayım mı" dediğini, Oğuzhan’ın ağladığını, kendisinin de "Sen ne yapıyorsun" diye bağırdığını anlattı. G.H.M. ifadesinin devamında, bu sırada ağabeyinin yalnızca kendisine ismiyle seslendiğini, ardından da dayısının Oğuzhan’ı camdan aşağı attığını anlattı.

‘YENGEME "DAYIM AĞABEYİMİ CAMDAN ATTI" DEDİM’

G.H.M., olayın hemen ardından yengesinin "Oğuzhan nerede" diye sorduğunu, dayısının ise "Uyuyor" cevabını verdiğini söyledi. Bunun üzerine dayısına"Yalan atma" dediğini belirten G.H.M., yengesine de "Dayım Oğuzhan’ı camdan aşağı attı" dediğini, yengesinin ise yüksek sesle "Ne" diye bağırdığını ifade etti.

'BABAANNEN BABAN VE SEN MAHVOLURSUN'

G.H.M. ayrıca annesi, dedesi ve dayısı Uğur S.’nin kendisini Bağcılar’daki evde tehdit ettiğini, kendisine "Babaannen, baban ve sen mahvolursun, sonucu çok kötü olur" dediğini de öne sürdü.

"ANNE KURTAR BENİ ELİMDEN KAYDI" DEDİĞİNİ DUYDUM'

İddianamede tanık H.A.’nın da olay günü hastanede gördüklerine ilişkin ifadesine yer verildi. H.A. ifadesinde, saat 19.00-19.30 sıralarında hastanenin acil bölümüne doğru ilerlediği sırada uzun boylu bir erkeğin yanından geçtiğini, bu kişinin "Anne kurtar beni, elimden kaydı" şeklinde bağırdığını söyledi.

KIZ KARDEŞİN İFADESİ SORUŞTURMANIN DEVAM ETMESİNDE ETKİLİ OLDU

İdianamede Cinayet Büro Amirliği'nin raporunda, olayın Oğuzhan’ın başka bir kişi tarafından itilmesi sonucu gerçekleşmediği değerlendirilmiş olduğu ancak Oğuzhan’ın kardeşi G.H.M’nin, ağabeyinin; dayı Mustafa Uğur S. tarafından camdan aşağı bırakıldığı veya atıldığı yönünde beyanda bulunduğu belirtildi. İddianamede, olayda 'İtme' veya 'İterek yüksekten düşürme' iddiasının bulunmadığı, Oğuzhan’ın kendi kendine düşmesiyle başka bir kişi tarafından camdan bırakılması veya atılması halinde düşme konumlarının aynı ya da benzer olabileceği değerlendirilerek soruşturmaya devam edildiği aktarıldı. İddianamede ayrıca soruşturma kapsamında Mustafa Uğur S., anne İ.S., Ş.K. ve yenge İ.S.’nin adreslerinde arama yapıldığı, dijital materyallere el konulduğu ve şüphelilerin Başsavcılık'ta hazır edilerek olayla ilgili savunmalarının alındığı da belirtildi.

ÇOCUKLARIN DAYILARINI BABA FİGÜRÜ OLARAK GÖRDÜĞÜNÜ BELİRTTİ

İddianamede Oğuzhan’ın annesi İ.S.’nin de savcılık ifadesine yer verildi. İ.S., olay sırasında evde olmadığını ve Oğuzhan’ın nasıl düştüğünü bilmediğini söyledi. Mustafa Uğur S.'nin çocuklarla çok ilgilendiğini, çocukların da dayılarını baba figürü olarak gördüğünü belirten İ.S., olay günü işten dönerken oğlunun düştüğü haberini aldığını ve hastaneye gittiğini anlattı. İ.S., hastanede kızı G.H.M.'nin polis aracında olduğunu belirterek kendisine "Herkes ve polisler dayımı suçluyor, ancak dayım birşey yapmadı" dediğini iddia etti.

ÇOCUĞUN CAMA TUTUNARAK YÜRÜDÜĞÜ SIRADA DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

İfadesinin devamında İ.S., olaydan sonra G.H.M. ile konuştuğunu ve kızının kendisine Oğuzhan’ın kart oyunu oynarken sevindiğini, zıpladığını, daha sonra koltuğun üzerine çıktığını ve cama tutunarak yürüdüğü sırada ayağının kayması sonucu düştüğünü anlattığını söyledi. Anne İ.S. ayrıca G.H.M.’nin zaman zaman Oğuzhan’ın yüzüstü, zaman zaman sırt üstü düştüğünü, bazen de kendisinin atladığını söylediğini belirtti. G.H.M.’nin velayet sürecinde babasına gitmek istediğini, daha sonra bu kararından vazgeçtiğini de anlatan İ.S., kızının tehdit edilmesi nedeniyle Oğuzhan’ı dayısının attığı yönünde beyanda bulunduğunu düşündüğünü ifade etti.

'TUTMAK İÇİN HAMLE YAPTIM AMA ULAŞAMADIM'

İddianamede, şüpheli Mustafa Uğur S.'nin savcılık ifadesine de yer verildi. Şüpheli ifadesinde Oğuzhan’ın kendisinin elinde büyüdüğünü, kendisine çok düşkün olduğunu ve aralarının iyi olduğunu söylediği öğrenildi. Olay günü çocukları babaannelerinin yanından alarak evine götürdüğünü belirten şüpheli, evde oyun oynadıklarını, daha sonra kendisinin pencerenin önündeki kanepeye oturup telefonuyla ilgilendiğini anlattı. Oğuzhan’ı pencerenin yakınında ayakta yürürken gördüğünü söyleyen şüpheli ifadesinde, "Cama tutunarak geçti. Telefonumdan kafamı kaldırdığımda Oğuzhan’ın bana yakın camdan geriye doğru düştüğünü gördüm. Tutmak için hamle yaptım ancak değemedim ulaşamadım" dedi. Olayın ardından aşağı indiğini ve ambulans çağırdığını anlatan şüpheli dayı, yaşadığı şok nedeniyle kendisine zarar vermek istediğini, polise ise "Anne kurtaramadım, elimi uzattım kurtaramadım" dediğini belirtti. Şüpheli Mustafa Uğur S., yeğeni G.H.M.’nin kendisini suçlayan ifadelerinin ise babası tarafından yönlendirildiğini öne sürerek, "Kesinlikle yeğenim Oğuzhan’ı camdan aşağı atmadım ya da onu elimden düşürmedim" diyerek suçlamayı kabul etmediği aktarıldı.

ANNEYLE DAYI ARASINDAKİ MESAJLAR İNCELENDİ

İddianamede şüpheli anne İ.S.’nin cep telefonunda yapılan incelemeye de yer verildi. İncelemede, telefonda olayla ilgili fotoğraf veya kamera kaydına rastlanmadığı, mesajlaşmaların ise çoğunlukla aile, iş ve arkadaş çevresine ilişkin olduğu belirtildi. İ.S.’nin, hayatını kaybeden oğlu Oğuzhan’a duyduğu özlemi kendi telefon numarasına gönderdiği mesajlarla anlattığı belirtildi. İ.S.’nin bu mesajlarda sürekli ağladığını, oğlunu çok özlediğini ve kendisini anlayacak kimse olmadığı için kendi kendisine yazdığını ifade ettiği aktarıldı.İddianamede, İ.S.’nin kızı G.H.M.’nin olayla ilgili anlatımlarına güvenmediğinin de yazışmalara yansıdığı aktarıldı. İ.S.’nin, G.H.M.’nin yalan söylediğini düşündüğünü, neden böyle davrandığını bilmediğini ve her gün farklı şeyler anlattığını yazdığı belirtildi. Anne İ.S. ile dayı Mustafa Uğur S. arasındaki yazışmalarda da Oğuzhan’a duyulan özlemin dile getirildiği kaydedildi. Şüphelinin G.H.M. ile fazla yakın olmadığını, daha çok Oğuzhan ile vakit geçirdiğini söylediği; İ.S.’nin ise G.H.M.’ye güvenmediğini, kızından her şeyi bekler hale geldiğini ifade ettiği aktarıldı.

'ÇOCUĞU KASTEN ÖLDÜRME' DEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

İddianamede; Adli Tıp Kurumu raporunda çocuğun ölümüne neden olan travmaların yüksekten düşme sonucu meydana gelebileceği, ancak dengesini kaybederek mi yoksa başka bir kişinin müdahalesiyle mi düştüğünün ayırt edilemediği belirtildi. Savcılık ise G.H.M.’nin anlatımları, tanık H.A.’nın beyanı, kamera görüntüleri, olay yeri inceleme raporları, otopsi raporu ve diğer deliller birlikte değerlendirilerek Mustafa Uğur S.'nin Oğuzhan’ı açık camdan aşağı atarak öldürdüğü yönünde kamu davası açılmasını haklı kılacak yeterli şüphe oluştuğu kanaatine varıldı.İddianamede şüpheli Mustafa Uğur S.'nin 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Anne İ.S., Ş.K. ve yenge İ.S. hakkında ise çeşitli suçlardan yürütülen soruşturmalarda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

'EVDEKİLERİN DE YARGILANMASINI TALEP EDECEĞİZ'

İddianamenin hazırlanmasının ardından açıklama yapan baba Ersin Moğol, "2024 Ağustos ayında oğlumun ölüm haberini aldık. Ölüm haberini aldıktan sonra bize 'Oğlumun koltuktan düştüğü' söylendi ama biz kızımızı aylar sonra aldığımızda, kızımızın ifadesinde ağabeyini, dayısının camdan aşağıya attığı ifadesi var ve bu savcılık tarafından pedagoglar eşliğinde alınmış kızımın ifadesidir. Bunun akabinde kızımın velayetini aldım. Kızımın velayetini aldıktan sonra aile bu sefer kızımı 'Ağabeyinin nasıl düştüğünü söylersen seni de ağabeyin gibi öldürürüz' diye hem dedesinin hem dayısı hem de eski eşim kızımı tehdit etmiş bulunmaktadırlar. Bununla ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Uzun bir süre sonra iddianameyi bekliyorduk, bugün iddianamenin hazırlandığı haberini aldık. Sevinelim mi, üzülelim mi çok kararsız kaldık ama ben ve avukatlarım iddianamede de eksiklikler olduğunu düşünüyoruz. Eski eşimin velayete bakmadığı, velayetin yükümlülüklerini yerine getirmediği kanıtlandı, zaten ortada bir de vefat var. O gün evde olmaması ve bundan önce de oğluma ve kızıma bakmaması, eski eşim hakkında kovuşturmaya yer olmadığı ifadesi yer alıyor; biz buna itiraz edeceğiz. Dayının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması sözkonusu, bu bizim için çok iyi bir haber. Evdekilerin de büyük ihmali olduğu ve evdekilerin de yargılanmasını talep edeceğiz. Gerekli işlemleri yapacağız ve en kısa sürede yargılanıp cezalarını çekmelerini istiyoruz" dedi.