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Kaynak: DHA

İstanbul Bahçelievler’de 20 Ağustos 2024’te meydana gelen ve 8 yaşındaki Oğuzhan Moğol’un hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuğun dayısı Mustafa Uğur S. (24) hakkında “çocuğu kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırladı.

Siyavuşpaşa Mahallesi Lavanta Sokak’taki 7 katlı binanın 6’ncı katından düşen Oğuzhan’ın ölümüne ilişkin dosyada, olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki kız kardeşi G.H.M.’nin anlatımları önemli yer tuttu. Çocukların annesi İ.S. ile babası Ersin Moğol’un boşandığı ve velayetin annede olduğu da iddianamede belirtildi.

KIZ KARDEŞİ, DAYISININ AĞABEYİNİ PENCEREDEN ATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

G.H.M., savcılık ifadesinde olay günü dayılarının evine gittiklerini, Oğuzhan’ın cips istemesi üzerine dayısıyla tartıştığını anlattı. Tuvaletten çıktığında Mustafa Uğur S.’yi açık pencerenin önündeki koltukta, ağabeyi kucağındayken gördüğünü belirten çocuk, dayısının Oğuzhan’a “Seni atayım mı” diye sorduğunu söyledi.

G.H.M., ağabeyinin ağladığı

nı, kendisinin dayısına tepki gösterdiğini ve Oğuzhan’ın ardından kendisine adıyla seslendiğini ifade etti. Kız kardeşinin beyanına göre dayısı daha sonra Oğuzhan’ı pencereden aşağı attı.

Olayın ardından yengesinin Oğuzhan’ın nerede olduğunu sorduğunu, dayısının ise uyuduğunu söylediğini aktaran G.H.M., durumu yengesine anlattığını belirtti. Çocuk ayrıca annesi, dedesi ve dayısının kendisini Bağcılar’daki evde tehdit ettiğini, kendisine ve ailesine kötü şeyler olacağını söylediklerini iddia etti.

Dosyada tanık H.A.’nın ifadesi de yer aldı. H.A., olay günü saat 19.00-19.30 sıralarında hastanenin acil bölümüne giderken uzun boylu bir erkeğin “Anne kurtar beni, elimden kaydı” diye bağırdığını duyduğunu söyledi.

SORUŞTURMA, DÜŞÜŞÜN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİNE İLİŞKİN ŞÜPHE ÜZERİNE SÜRDÜRÜLDÜ

Cinayet Büro Amirliği’nin raporunda, Oğuzhan’ın başka biri tarafından itilerek düşmediği yönünde değerlendirme bulunduğu belirtildi. Ancak kız kardeşinin, ağabeyinin dayısı tarafından pencereden bırakıldığı veya atıldığı yönündeki anlatımı üzerine soruşturma devam etti. İddianamede, çocuğun kendiliğinden düşmesiyle başka biri tarafından pencereden bırakılması durumunda düşüş pozisyonlarının benzer olabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Soruşturma sırasında Mustafa Uğur S., anne İ.S., Ş.K. ve yenge İ.S.’nin adreslerinde arama yapıldı, dijital materyallere el konuldu ve şüphelilerin ifadeleri alındı.

ANNE, KIZININ ANLATIMININ DEĞİŞTİĞİNİ SAVUNDU

İddianamede ifadesine yer verilen anne İ.S., olay sırasında evde olmadığını ve oğlunun nasıl düştüğünü bilmediğini söyledi. Kardeşi Mustafa Uğur S.’nin çocuklarla yakından ilgilendiğini, onların da dayılarını baba figürü olarak gördüğünü belirten anne, işten dönerken olaydan haberdar olduğunu ve hastaneye gittiğini anlattı.

İ.S., kızının hastanede dayısının suçsuz olduğunu söylediğini öne sürdü. Daha sonra G.H.M.’nin kendisine, Oğuzhan’ın oyun sırasında sevinerek zıpladığını, koltuğa çıktığını ve cama tutunarak yürürken ayağının kaydığını anlattığını belirtti.

Anne, kızının ağabeyinin düşüşünü farklı şekillerde tarif ettiğini, bazen de kendisinin atladığını söylediğini aktardı. Velayet sürecinde babasının yanına gitmek isteyen G.H.M.’nin daha sonra kararını değiştirdiğini belirten İ.S., kızının tehdit edildiği için dayısını suçladığını düşündüğünü ifade etti.

DAYI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mustafa Uğur S. ise ifadesinde Oğuzhan’la ilişkisinin iyi olduğunu ve yeğeninin kendisine bağlı bulunduğunu söyledi. Olay günü çocukları babaannelerinden alarak evine götürdüğünü, birlikte oyun oynadıktan sonra pencere önündeki kanepeye oturup telefonuyla ilgilendiğini anlattı.

Şüpheli, Oğuzhan’ı pencere yakınında yürürken gördüğünü, başını telefonundan kaldırdığında çocuğun geriye doğru düştüğünü fark ettiğini savundu. Onu tutmaya çalıştığını ancak yetişemediğini, ardından aşağı inerek ambulans çağırdığını belirtti. Yaşadığı şok nedeniyle kendisine zarar vermek istediğini de ifade eden Mustafa Uğur S., kız kardeşinin kendisini suçlayan anlatımının babası tarafından yönlendirildiğini ileri sürdü. Yeğenini pencereden atmadığını veya elinden düşürmediğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

ANNE İLE DAYININ MESAJLARI İNCELENDİ

İ.S.’nin telefonunda yapılan incelemede olayla ilgili fotoğraf veya kamera kaydı bulunmadı. Yazışmaların ağırlıklı olarak aile, iş ve arkadaş çevresine ilişkin olduğu belirtildi.

İddianameye göre anne, oğluna duyduğu özlemi kendi numarasına gönderdiği mesajlarla dile getirdi; sürekli ağladığını ve kendisini anlayacak kimse olmadığı için kendisine yazdığını belirtti. Yazışmalarda kızının olayla ilgili ifadelerine güvenmediğini ve farklı anlatımlarda bulunduğunu düşündüğünü de ifade etti.

Anne ile Mustafa Uğur S. arasındaki mesajlarda Oğuzhan’a duyulan özlemden söz edildi. Dayı, G.H.M. ile fazla vakit geçirmediğini, daha çok Oğuzhan’la ilgilendiğini belirtirken anne de kızına güvenmediğini yazdı.

ADLİ TIP RAPORU KESİN AYRIM YAPAMADI

Adli Tıp Kurumu raporunda, Oğuzhan’ın ölümüne yol açan travmaların yüksekten düşme sonucu oluşabileceği, ancak düşüşün kendi dengesini kaybetmesiyle mi yoksa başka bir kişinin müdahalesiyle mi gerçekleştiğinin belirlenemediği kaydedildi.

Savcılık; kız kardeşinin beyanını, tanık H.A.’nın anlatımını, kamera görüntülerini, olay yeri inceleme ve otopsi raporlarını diğer delillerle birlikte değerlendirdi. Sonuçta Mustafa Uğur S.’nin Oğuzhan’ı açık pencereden atarak öldürdüğü yönünde dava açılmasını gerektirecek yeterli şüphe bulunduğu kanaatine varıldı.

Şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken anne İ.S., Ş.K. ve yenge İ.S. hakkındaki çeşitli suçlara ilişkin soruşturmalarda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. İddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

BABA ERSİN MOĞOL: EVDEKİLERİN DE YARGILANMASINI İSTEYECEĞİZ

Oğlunun ölümünün ardından kendilerine çocuğun koltuktan düştüğünün söylendiğini belirten Ersin Moğol, aylar sonra velayetini aldığı kızının ifadesinde dayısının ağabeyini pencereden attığını anlattığını söyledi. Moğol, ifadenin savcılık tarafından pedagoglar eşliğinde alındığını belirtti.

Baba, velayetin kendisine geçmesinin ardından eski eşi, dedesi ve dayısının kızını, olayla ilgili konuşması halinde öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü. Bu iddialar üzerine suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Moğol, hazırlanan iddianamede eksiklikler bulunduğunu düşündüklerini ifade etti.

Eski eşinin çocukların bakımına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmediğini savunan Moğol, bu konuda verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz edeceklerini bildirdi. Dayı hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep edilmesini olumlu karşıladıklarını belirten baba, evde bulunan kişilerin ihmallerinin de değerlendirilmesini ve sorumluların yargılanmasını istediklerini söyledi.