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Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde çalışmalar yürütüldü.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin Türkiye’ye iadesine yönelik çalışmalarda EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları görev aldı.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği sonucunda toplam 76 kişi yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

EN FAZLA İADE GÜRCİSTAN’DAN

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yakalanan ve Türkiye’ye iadesi sağlanan kişilerin ülkelere göre dağılımı şöyle; Gürcistan: 61 kişi, Yunanistan: 4 kişi, Almanya: 4 kişi, Fransa: 2 kişi, ABD: 2 kişi, Birleşik Krallık: 1 kişi, Sırbistan: 1 kişi, Azerbaycan: 1 kişi

İade edilen 76 kişi arasında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 kişi ile ulusal seviyede aranan 47 kişi yer aldı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 29 KİŞİ

Bakanlık açıklamasında kırmızı bültenle aranan 29 kişinin isimleri de paylaşıldı. Bu kişilerin baş harfleri H.Ö., M.Ü., M.A.Ç., U.A., V.H., Y.B., D.T., A.K., M.E.D., E.K., H.S., B.Ö., H.Ö., Ö.Ö., M.C., D.T., S.H., E.S.I., F.Ş.Ç., D.A.Ş., F.D., A.Y.Ö., A.D., B.A., E.A., B.S., A.P., S.E. ve B.E. olarak açıklandı.

Ulusal seviyede aranan 47 kişinin de baş harfleri bakanlık tarafından yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu iadelerin ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.