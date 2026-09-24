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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan toplam 76 şahıs yakalanarak Türkiye’ye iade edildi. İade edilenler arasında uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 29 kişi ile ulusal seviyede aranan 47 kişi bulunuyor.

YURT DIŞINA KAÇAN ARANAN ŞAHISLAR TAKİPTEYDİ

Türkiye, haklarında çeşitli seviyelerde arama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan şahısların yakalanarak ülkeye getirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Çalışmalara EGM bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıkları da dahil oldu.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların tespit edilmesi, bulundukları ülkelerde yakalanmaları ve Türkiye’ye iadelerinin sağlanması amacıyla ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle koordineli çalışmalar gerçekleştirildi.

EN FAZLA YAKALAMA GÜRCİSTAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 76 aranan şahıs, 8 farklı ülkede yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

Şahısların yakalandığı ülkelere göre dağılım ise şöyle:

Gürcistan: 61 kişi

Yunanistan: 4 kişi

Almanya: 4 kişi

Fransa: 2 kişi

ABD: 2 kişi

Birleşik Krallık: 1 kişi

Sırbistan: 1 kişi

Azerbaycan: 1 kişi

Bu dağılıma göre en fazla yakalama Gürcistan’da gerçekleştirildi. Gürcistan’da yakalanan 61 kişinin Türkiye’ye iadesi sağlanırken, diğer 7 ülkede de toplam 15 aranan şahıs yakalanarak Türkiye’ye teslim edildi.

29 ŞAHIS KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Türkiye’ye iade edilen 76 kişi arasında uluslararası düzeyde aranan şahıslar da yer aldı.

Yapılan açıklamaya göre, 29 kişi kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. Kırmızı bülten kapsamında aranan şahısların tespit edilmesi ve yakalanması için uluslararası kolluk iş birliği mekanizmalarından yararlanıldı.

Bunun yanı sıra 47 kişinin de ulusal seviyede arandığı bildirildi.

Böylece çalışma kapsamında hem uluslararası düzeyde aranan hem de Türkiye'de ulusal seviyede arama kaydı bulunan toplam 76 kişi yakalanarak ilgili adli süreçlerin yürütülmesi amacıyla Türkiye’ye getirildi.

KURUMLAR ARASINDA KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Aranan şahısların yurt dışında bulunması nedeniyle yürütülen süreçte, Türkiye'deki güvenlik birimleri ile ilgili ülkelerin kolluk makamları arasında koordinasyon sağlandı.

Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, farklı suç alanlarında aranan kişilerin izlerinin sürüldüğü belirtildi.

KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve TEM birimlerinin kendi görev alanları kapsamında yürüttüğü çalışmaların, şahısların tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik sürece katkı sağladığı bildirildi.

8 ÜLKEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ

Çalışmaların farklı ülkelerde eş zamanlı olarak yürütülen uluslararası iş birliğiyle sonuçlandırıldığı belirtildi.

Gürcistan başta olmak üzere Yunanistan, Almanya, Fransa, ABD, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'daki ilgili kolluk birimleriyle gerçekleştirilen iş birliği sonucunda aranan şahısların yakalanması sağlandı.

Yakalanan şahısların Türkiye’ye iadeleri tamamlanarak haklarında yürütülen adli işlemlerin devam etmesi sağlandı.

ARANAN ŞAHISLARIN İZLERİ YURT DIŞINDA DA SÜRÜLÜYOR

Güvenlik birimleri tarafından yürütülen çalışmaların yalnızca Türkiye sınırları içerisindeki aramalarla sınırlı kalmadığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların da uluslararası iş birliği mekanizmaları kullanılarak takip edildiği belirtildi.

Bu kapsamda farklı ülkelerde tespit edilen şahısların yakalanması ve Türkiye’ye iadesi için ilgili ülkelerin kolluk makamlarıyla koordineli süreç yürütülüyor.

Son çalışmada ise 8 farklı ülkede yakalanan toplam 76 şahsın Türkiye’ye iadesi sağlandı.

76 ŞAHIS HAKKINDA ADLİ SÜREÇ

Türkiye’ye getirilen 76 kişinin, haklarındaki arama kararları kapsamında ilgili adli süreçlere tabi tutulacağı bildirildi.

Yetkililer tarafından açıklanan verilere göre, çalışmanın sonucunda 29 kırmızı bültenle aranan ve 47 ulusal seviyede aranan olmak üzere toplam 76 kişi yakalanarak teslim alındı.

Türkiye’nin yurt dışına kaçan aranan şahısların yakalanmasına yönelik uluslararası kolluk iş birliğini sürdürdüğü ve bu kapsamda farklı ülkelerle koordineli çalışmaların devam ettiği belirtildi.