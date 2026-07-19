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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yunanistan hükümetinin Batı Trakya Türk Azınlığına ait 8 ilkokulu daha kapatma kararı almasına sert tepki gösterdi. Kararın Lozan Barış Antlaşması ile güvence altına alınan azınlık haklarına ve eğitim özgürlüğüne indirilmiş ağır bir darbe olduğunu belirten Özdağ, Ankara’yı ve diplomatik misyonları daha aktif bir tutum almaya çağırdı.

EĞİTİM HAKLARINA "SİSTEMATİK" DARBE

2026-2027 eğitim-öğretim yılı itibarıyla kapısına kilit vurulacak okulların listesini paylaşan Özdağ; Meriç’te Dimetoka; İskeçe’de Beyköy ve Boyacılar; Rodop’ta ise Üntüren, Delinasufköy, Omurluköy, Çepelli ve Hebilköy Türk ilkokullarının hedef alındığını belirtti.

Cumhuriyetin kurucu belgesi niteliğindeki Lozan Barış Antlaşması’nın imzalandığı dönemde bölgede 307 Türk azınlık okulunun faaliyet gösterdiğini hatırlatan Özdağ, son kapatma kararlarıyla bu sayının trajik bir şekilde 76’ya kadar gerilediğine dikkat çekti. Özdağ, ortaya çıkan bu tabloyu, Batı Trakya Türklerinin eğitim haklarını eritmeyi amaçlayan "sistematik bir politikanın ürünü" olarak nitelendirdi.

"HEYBELİADA" HATIRLATMASI: ATİNA’NIN ÇELİŞKİSİ

Yunanistan yönetimine iki ülke arasındaki mütekabiliyet ve uluslararası hukuk üzerinden yüklenen Selçuk Özdağ, Atina’nın sergilediği çelişkiyi şu sözlerle özetledi:

"Batı Trakya Türklerinin hem eğitim hem de dini özerkliğini sınırlandıran baskıcı uygulamalar tüm hızıyla sürerken, Yunanistan’ın uluslararası arenalarda sürekli İstanbul’daki Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasını talep etmesi çok ciddi bir samimiyetsizlik ve çelişkidir."

DIŞİŞLERİ VE ATİNA BÜYÜKELÇİLİĞİ GÖREVE ÇAĞRILDI

Gelecek Partili Özdağ, yaşanan bu hak ihlaline karşı Türk diplomasisinin sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayarak, Dışişleri Bakanlığı ve Atina Büyükelçiliği’ne net bir çağrıda bulundu. Konunun hem kamuoyuna güçlü bir şekilde duyurulmasını hem de ikili ilişkiler başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda en üst düzeyde masaya getirilmesini talep eden Özdağ, "Batı Trakya Türklerinin eğitim hakkı, kültürel kimliği ve Lozan’dan doğan kazanılmış hakları asla sahipsiz değildir" diyerek açıklamasını noktaladı.