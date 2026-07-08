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YENİÇAĞ – 8 Temmuz 2026 Çarşamba gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NATO ZİRVESİ'NDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nde kapalı oturum öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Hürmüz Boğazı’nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: MAHKEME TAKLİDİ BİLE YAPMIYORLAR, SAVUNMAYI KISITLIYORLAR

Özgür Özel, İBB davasında bugün savunma yapacak olan Ekrem İmamoğlu2na destek vermek üzere Silivri Cezaevi'ne gitti. Fatih Keleş'in savunmasının bitmemesine rağmen mahkeme başkanı tarafından sonlandırılmasına tepki gösteren Özel, "Mahkeme taklidi bile yapmıyorlar" dedi.

İBB DAVASINDA 3 KİŞİYE TAHLİYE TALEBİ

İBB davasının 64. celsesinde savcılık ara mütalaa verdi. İnan Güney, Ceyda Kıryak ve Serap Karay'ın tahliyesi istendi.

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDA YENİ SORUŞTURMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım...” şeklindeki sözleri nedeniyle, “kamu görevlisini tehdit” suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ROJİN KABAİŞ'İN BABASI: ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUZ, KORUMA VERİLMEDİ, VALİ İLE GÖRÜŞEMEDİM

Van’da şüpheli şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası tehdit mesajları aldığını açıkladı. Acılı baba, tehdit mesajlarından birinin Van'da yaşayan birine ait olduğunu belirten Kabaiş, Van Valisi ile görüşme talebinin kabul edilmediğini belirtti.

EKREM İMAMOĞLU SALONDAN ÇIKARILDI

İBB davasının 64. celsesi bugün Silivri'de görüldü. Savunma yapan Ekrem İmamoğlu, mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YENİ PARTİSİNİN İLAN TARİHİNİ YENİÇAĞ AÇIKLIYOR

CHP'de mutlak butlan krizinin ardından Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında uzlaşı arayışları sürerken taraflar arasındaki tansiyon ilk günlerde olduğu kadar yüksek değil. Yeni parti iddiaları her geçen gün daha fazla konuşulurken, partinin ilan tarihini YENİÇAĞ açıklıyor.

YAZAR YENİÇAĞ

ARSLAN BULUT YAZDI: TRUMP, GELMEDEN ÖNCE İŞİ BİTİRDİ

Trump, daha Ankara’ya gelmeden dünyanın en büyük petrol şirketi ExxonMobil, Doğu Akdeniz’e el koymuş durumda; Karadeniz’e de TPAO sayesinde açılacak. Enerji Bakanı ise Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki doğalgazı ExxonMobil’e terk etmekle Türkiye’nin enerjide bağımsız olacağını söylüyor.

DÜNYA YENİÇAĞ

NATO SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI: 50 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirisinde, müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu.

TRUMP’IN ERDOĞAN'A F-35 SÖZÜ ABD’Yİ KARIŞTIRDI

NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Trump, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını ve F-35 teslimatının değerlendirileceğini belirtirken; ABD'li Vekil Frank Pallone ise bu yakınlaşmaya sert tepki gösterdi.

RUSYA, KİEV’DEKİ ASKERİ SANAYİ TESİSLERİNİ VURDU

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik eylemlerine karşılık olarak, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan ve füze parçası ile İHA üretimi yapılan askeri sanayi tesislerini yüksek hassasiyetli silahlarla vurduğunu duyurdu.

FLAŞ İDDİA: S-400’LER BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NE, F-35’LER TÜRKİYE’YE

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıklamasının ardından, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentine gönderilmesi formülü masaya geldi.

EKONOMİ YENİÇAĞ

20 MİLYON LİRALIK DERS: KARPUZ GİTTİ DOMATES GELDİ

Geçen yıl sözleşmeli karpuz üreten ancak alıcı firmanın ürünleri tarlada bırakmasıyla 20 milyon lira zarar eden çiftçi Seçim Gezegen, bu yıl domates ve bibere yöneldi. Yaşadığı mağduriyeti mahkemeye taşıyan Gezegen, üreticileri "Paranızı almadan tüccarı tarlaya sokmayın" diyerek uyardı.

TÜRK SAVUNMA DEVİ REKOR BEDELLE SATILDI: YENİ SAHİPLERİ BELLİ OLDU

TMSF tarafından geçtiğimiz yıl kayyum atanan sanayi devi Assan Group, gerçekleşen ihale ile 471 milyon dolar karşılığında satıldı. Yeni sahibi de belli oldu.

TRUMP 'ATEŞKES BİTTİ' DEDİ ALTIN DÜŞTÜ, PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Ankara’daki tarihi NATO Zirvesi için Türkiye'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında dünyayı şoka uğratan açıklamayı yaptı: "İran'la ateşkes bitti!" Trump'ın bu açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi altın fiyatları düşmeye başladı.

COCA COLA DEV FABRİKASINI KAPATTI: ONLARCA ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILACAK

Dünyanın en büyük içecek devi Coca-Cola, ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Northampton şişeleme tesisini kapatma kararı aldığını açıkladı.

SPOR YENİÇAĞ

BEŞİKTAŞ'TA YILIN TRANSFER BOMBASI: ROMELU LUKAKU İÇİN RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaşamaması üzerine rotayı Napoli'nin dünyaca ünlü Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'ya çevirdi ve resmi temaslara başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ RESMEN PATLATTI: MİLLİ YILDIZIN İSTANBUL'A İNİŞ SAATİ AÇIKLANDI

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

🍦NATO ZİRVESİ’NDE GAZETECİLERE KAHRAMANMARAŞ DONDURMASI İKRAM EDİLDİ

NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da görev yapan yerli ve yabancı basın mensuplarına Kahramanmaraş dondurması ikram edildi. Dövme dondurmanın kendine özgü sunumu ve uzayan kıvamı, yabancı gazetecilerin ilgisini çekerken, renkli anlar sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

🐱CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NİN KEDİSİ "LOKUM" İLGİ ODAĞI OLDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kedisi Lokum, sevimli görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu. Sakin tavırları ve dikkat çeken güzelliğiyle görenlerin ilgisini çeken Lokum’un fotoğraf ve videoları kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Kullanıcılar, kediyi “Külliye’nin en sempatik sakini” yorumlarıyla sosyal medyada öne çıkardı.