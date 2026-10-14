Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’de mücadele eden 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) gönderdi.

8 Süper Lig kulübü PFDK'ye sevk edildi - Resim : 1

TFF’nin resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilendirmede Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor’un çeşitli gerekçelerle disipline sevk edildiği belirtildi.

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Trabzonspor forması giyen Melih Kabasakal ile Eyüpspor oyuncusu Ahmed Abdullahi de kural dışı davranışları nedeniyle PFDK’ye gönderilen isimler arasında yer aldı.